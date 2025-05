Raúl Asencio, Spieler von Real Madrid, muss sich vor Gericht verantworten, weil er ein sexuelles Video mit einem Minderjährigen geteilt hat

HQ

Raúl Asencio, ein 22-jähriger Spieler von Real Madrid, der in dieser Saison aus der B-Mannschaft aufgestiegen ist, ist immer noch in ein juristisches Problem verwickelt: Er wird verdächtigt, ein sexuelles Video mit einer Minderjährigen geteilt zu haben, und wurde von einem Richter auf den Kanarischen Inseln vorgeladen und wird zusammen mit drei ehemaligen Kollegen aus der Jugend von Real Madrid vor Gericht gestellt (nur Asencio ist derzeit noch bei Real Madrid beschäftigt). der Rest steht nicht mehr in Verbindung mit dem Verein).

Asencio wurde zusammen mit Andrés García, Ferrán Ruiz und Juan Rodríguez wegen der Weitergabe von Geheimnissen (Verbreitung intimer Bilder ohne Erlaubnis) sowie der Kinderpornografie angeklagt, da die Bilder eine junge Frau zeigen, die zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt war.

García, Ruiz und Rodríguez (damals 20 und 21 Jahre alt) hatten im Juni 2023 eine einvernehmliche sexuelle Begegnung mit zwei Mädchen im Alter von 16 und 18 Jahren, wobei einer der Jungen ein Video aufnahm. Obwohl die Mädchen ihn baten, es vom Telefon zu löschen, wurden die Videos aufbewahrt und an mehrere WhatsApp-Gruppen gesendet.

Asencio war an all dem beteiligt, als er eine Woche nach dem Vorfall einen der Jungen (Juan) bat, ihm das Video per WhatsApp zu schicken, so dass man es nur einmal ansehen kann, so dass er es nicht behalten konnte. Er hat es jedoch einer dritten Person gezeigt - das ist die Offenlegung von Geheimnissen -, und deshalb hält der Richter immer noch an seiner Anschuldigung des Verbrechens fest, wie EFE berichtet.

Wem hat Raúl Asencio das Sexvideo gezeigt?

Eine wichtige Tatsache, um den Kontext seiner Beteiligung an dem Verbrechen zu verstehen, ist, dass, wie El Confidencial im Februar 2025 berichtete, die dritte Person, der Asencio das Video zeigte, der damalige Freund eines der Mädchen war, die an der sexuellen Begegnung beteiligt waren.

"Die Person, der er es zeigte, war der damalige Freund eines der Mädchen. Diese dritte Person erfuhr von Asencio, dass das Mädchen eine sexuelle Begegnung gehabt hatte, von der er zu diesem Zeitpunkt nichts wusste. So erfuhren die Mädchen, dass ihr Sexvideo hinter ihrem Rücken in Umlauf gebracht wurde, und meldeten es der Guardia Civil", sagte El Confidencial, der im vergangenen Januar Zugang zu dem Urteil hatte, als das Provinzgericht von Las Palmas die Berufung von Asencio ablehnte.

Es war Asencio selbst, der sich selbst belastete, als er später in einem Voice-Chat zu dieser Person sagte: "Hey, Bruder, ich habe es dir gezeigt, weil Juan es mir geschickt hat". Aber Asencio nahm nicht an der sexuellen Begegnung teil - nahm also nichts auf -, teilte das Video nicht über andere Gruppenchats - wo einige wirklich erniedrigende Kommentare gemacht wurden -. Was er tat, war, das Video anzufordern, "in dem Wissen, dass es ohne die Zustimmung der potenziellen Opfer aufgenommen und gegen deren Verlangen, es zu löschen, aufbewahrt worden war" - wie der Richter sagte -, der so geschickt wurde, dass er es nicht in seinem Handy behalten konnte, und es jemand anderem zeigte - dem Freund eines der Mädchen-... der am Ende der Schlüssel dafür war, dass das ganze Verbrechen gemeldet wurde.