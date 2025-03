Das Final Four der Nations League steht nach einer spannenden Nacht mit drei Verlängerungen und zwei Elfmeterschießen fest

HQ

Die UEFA Nations League ist vielleicht nicht die prestigeträchtigste oder begehrteste Trophäe für europäische Länder, insbesondere für diejenigen, die es gewohnt sind, Weltmeisterschaften und Europapokale zu gewinnen, was alle vier Finalisten gemeinsam haben. Das hinderte den Sonntag jedoch nicht daran, ein epischer Fußballabend zu werden: Drei von vier Viertelfinalspielen gingen in die Verlängerung, zwei davon ins Elfmeterschießen.

Es war ein Abend voller großer Emotionen, Elfmetertore und Fehlschüsse und Comebacks, der zu einem Final Four mit den wohl größten europäischen Mannschaften führte (abzüglich Italien, das gegen Deutschland verlor, und natürlich ohne England, das seine Chancen viel früher begrub, als es in die Nations League B abstieg).

Spanien besiegte die Niederlande im Elfmeterschießen, wobei "la Roja " zweimal die Anzeigetafel anführte, aber die niederländische Zeit gab nie auf und fesselte Titelverteidiger (sie gewannen die Ausgabe 2023) und Europameister im letzten Jahr zu einem 3:3, 5:5 nach Hin- und Rückspiel, das im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Frankreich, das im Hinspiel mit 0:2 gegen Kroatien verloren hatte, machte den Zwei-Tore-Rückstand mit dem gleichen Ergebnis wett und gewann ebenfalls im Elfmeterschießen. Portugal war effektiver, kam ebenfalls von einer Niederlage im Rückspiel zurück, bestrafte Dänemark aber mit zwei Toren in der Verlängerung und endete mit 5:2, 5:3 nach Hin- und Rückspiel.

In einem ereignisreichen Spiel zwischen Deutschland und Italien gingen die Deutschen insgesamt mit 4:0 in Führung, bevor Italien in der zweiten Halbzeit drei Tore erzielte, aber am Ende mit 4:5 verlor.

Nach der aufregenden Nacht steht im Juni das Final Four auf dem Programm:



Deutschland - Portugal - 4. Juni, 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr, Münchner Fußballarena



Spanien - Frankreich - 5. Juni, 19:45 Uhr GMT, 20:45 Uhr MEZ, Arena Stuttgart



Das Spiel um den dritten Platz und das Finale findet am 8. Juni in der Münchner Fußballarena statt.