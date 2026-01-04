Liam Rosenior wird am Montag ein Vorstellungsgespräch bei Chelsea führen

HQ

Die Ankunft von Liam Rosenior bei Chelsea scheint nun näher denn je, denn am Sonntagabend wurde berichtet, dass der englische Trainer, der derzeit für den Ligue-1-Verein Straßburg arbeitet, nach London geflogen ist und am Montag ein Vorstellungsgespräch bei Chelsea haben wird. Wenn alles gut läuft, könnte er laut SkySports vor dem Spiel am Mittwoch gegen Fulham als neuer Cheftrainer von Chelsea bekannt gegeben werden.

Calum McFarlane übernahm die Rolle des Interimstrainers beim 1:1-Unentschieden gegen Manchester City, wobei Enzo Fernández in der Nachspielzeit traf, gefeiert vom Spieler und den Fans wie ein Sieg.

Rosenior, 41, spielte in Mannschaften wie Fulham, Ipswich Town oder Brighton und war Trainer von Hull City und Straßburg. Er ist jung, hat aber drei Jahre als Trainer gearbeitet und hat 150 Spiele hinter sich.

Roseniors letztes Spiel gegen Straßburg hätte ein 1:1 gegen Nizza enden können. Vor einer Woche sagte er, er "liebe den Club", schloss aber nicht die Tür für einen Umzug. Der französische Klub belegt den siebten Platz in der Ligue 1 und qualifiziert sich für das Achtelfinale der Conference League.