Chelsea überrascht Manchester City mit einem Tor von Enzo Fernández in der Nachspielzeit

Chelsea verhinderte ein Unentschieden in letzter Minute gegen Manchester City, wobei Enzo Fernandéz in der 93. Minute nach einem Abpraller traf, trotz Donnarummas Versuch, den ersten Schuss zu parieren. Reijnders erzielte das erste Tor für Manchester City, doch trotz ihrer Dominanz konnten sie kein zweites Tor erzielen und litten unter den Konsequenzen. Chelsea gewinnt einen schwierigen Punkt im Etihad Stadium in der Woche, in der sie ihren Trainer Enzo Maresca verloren und Calum McFarlane Interimstrainer wurde.

Das Ergebnis ist für beide gleich, aber es schmeckte für Chelsea in einer schwierigen Zeit deutlich besser, während Manchester City einen harten Rückschlag für seine Ligaambitionen erlitt, nachdem sie zwei Unentschieden in Folge (und drei Spiele ohne Haaland getroffen haben).

Andererseits lächelt Arsenal, denn sie liegen nun sechs Punkte vor Manchester City an der Spitze der Premier League. Früher am Sonntag erlitt Liverpool ein 2:2-Unentschieden gegen Fulham, womit sie 14 Punkte hinter den Tabellenführern liegen.

Tabelle der Premier League Stand Sonntag, den 4. Januar:



Arsenal: 48 Punkte

Manchester City: 42 Punkte

Aston Villa: 42 Punkte

Liverpool: 34 Punkte

Chelsea: 31 Punkte

Manchester United: 31 Punkte

