Chelsea sucht nach einem neuen Trainer, nachdem sie sich von Enzo Maresca getrennt haben, angeblich aufgrund einer gegenseitigen Vereinbarung nach einer Reihe enttäuschender Premier-League-Spiele. Und Berichte deuten darauf hin, dass Liam Rosenior der Favorit für die Rolle ist, wie viele verschiedene Medien behaupten.

Sky Sports berichtete, dass Chelsea nur eine kleine Gruppe von Kandidaten hat, zu denen Roberto de Zerbi, Cesc Fábregas oder Oliver Glasner nicht gehören, trotz der Gerüchte. Rosenior ist das Hauptziel von Chelsea, aber nun bleibt abzuwarten, ob sie Strasbourg überzeugen können, ihren Trainer mitten in der Saison zu verkaufen.

ESPN fügte hinzu, dass der Verein trotz der Meinungsverschiedenheiten mit Maresca (insbesondere dem medizinischen Team bezüglich der Fitness einiger Spieler und der Anzahl der Spielminuten, die sie spielen mussten) fest an seiner internen Struktur fest verpflichtet sei.

Wer ist Liam Rosenior, Chelseas gewünschter neuer Trainer als Nachfolger von Maresca?

Rosenior, geboren vor 41 Jahren in Wandsworth, England, beendete seine Spielerkarriere 2018, nachdem er seine gesamte Karriere in England verbracht hatte, unter anderem bei Fulham, Ipswich Town und Brighton & Hove Albion. Anschließend wurde er Trainer der U23-Mannschaft von Brighton und wechselte später zu Derby County, wo er nach dem Rücktritt von Wayne Rooney für einige Wochen Interimstrainer war.

Rosenior zog im Juli 2024 nach Frankreich, wurde Cheftrainer von Straßburg und führte das Team auf den siebten Platz in der Ligue 1, wo er einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieb. Strasbourg gehört derzeit zu den acht besten Teams der Conference League und bleibt in dieser Saison auf Platz sieben in der Ligue 1.

