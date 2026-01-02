Liam Rosenior "liebt" Straßburg, lässt aber die Tür für einen Wechsel zu Chelsea offen: "Man weiß ja nie..."

HQ

Die Pressekonferenz mit Straßburger Trainer Liam Rosenior vor dem Spiel am Samstag gegen Nizza in der Ligue 1 zog deutlich mehr Interesse auf sich als sonst, da der englische Trainer natürlich zu den Gerüchten befragt wurde, Chelsea wolle ihn zurück nach England holen, um Enzo Maresca als Trainer der Londoner Mannschaft zu ersetzen.

Und der 41-jährige Trainer (der seine gesamte Fußballkarriere in England verbrachte, bei Vereinen wie Fulham, Ipswich Town und Brighton & Hove Albion, bevor er 2018 in den Ruhestand ging) blieb zurückhaltend in Bezug auf die Situation, bestätigte seinen Kompromiss mit dem französischen Klub, zu dem er im Juni 2024 wechselte (Vertrag läuft bis 2028), ließ aber die Tür für eine Veränderung offen.

"Es gibt viel Lärm, viel Spekulation, aber als Trainer scheitert man, wenn man sich da einmischt. "Mein Job ist hier, ich liebe diesen Verein", sagte der ehemalige Linksverteidiger während seiner Pressekonferenz, zitiert von Dernières Nouvelles d'Alsace (über RMC Sport).

Er wies die Gerüchte jedoch nicht kategorisch zurück: "Im Leben gibt es keinerlei Garantien. Man weiß nie, was der morgige Tag bringt. Ich mache einfach meinen Job. Es gab bereits Spekulationen, ich möchte nicht garantieren, wie lange ich hier sein werde, aber ich genieße mich hier jeden Tag. Ich habe vor, das weiterhin zu tun, solange ich hier bin."

Ein Umzug wäre über die sportlichen Aspekte hinaus sinnvoll, da sowohl Chelsea als auch Straßburg im Besitz derselben Firma, BlueCo, sind. Chelsea hat eine deutlich höhere Bilanz, kämpft aber derzeit in der Premier League, während Strasbourg, ein deutlich bescheidenerer Verein, mitten in einer vielversprechenden Saison steckt, als einer der acht besten Vereine der Conference League (der Wettbewerb, den Chelsea im letzten Jahr mit Enzo Maresca gewann) und als Siebter in der Ligue 1 – dieselbe Platzierung, auf der Straßburg und Rosenior in der letzten Saison landeten.

