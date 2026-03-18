Leitfaden: Roblox für Eltern

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Roblox ist ein unaufhaltsames Phänomen und, ob gut oder schlecht, jedes Kind möchte irgendwann in die Welt von Roblox eintreten. Ist es sicher? Kann ich meine Kinder schützen? Mit wem interagiert mein Kind? Als Eltern oder Erziehungsberechtigte von kleinen Kindern wird ihre Sicherheit und die Sicherstellung ihrer Online-Interaktionen immer eines unserer größten Anliegen sein, daher werden wir versuchen, alles so klar wie möglich zu erklären, damit die Kleinen weiterhin Spaß haben können Roblox und wir Erwachsenen uns keine Sorgen machen müssen.

Aber zuerst sollten wir vielleicht etwas besser erklären, was Roblox ist. Roblox ist eine immersive Gaming- und Kreativplattform. Jeden Tag erschaffen, spielen, lernen und interagieren Millionen von Menschen miteinander durch Online-Spiele und andere virtuelle 3D-Erlebnisse, die von einer globalen Community von Schöpfern entwickelt wurden. Obwohl Roblox gelegentlich Erlebnisse für besondere Veranstaltungen erstellt, werden die meisten von den Nutzern selbst mit Roblox Studio, dem kostenlosen Design-Tool, entwickelt. Das Spiel ist kostenlos spielbar, aber einige Funktionen erfordern 'Robux', eine virtuelle Währung, mit der man in bestimmten Erlebnissen auf spezielle Funktionen zugreifen oder Gegenstände wie Kleidung und Accessoires für Avatare kaufen kann. Menschen können innerhalb einer Erfahrung mit anderen Nutzern interagieren und mit Freunden auf Roblox chatten. Eltern oder Erziehungsberechtigte jüngerer Nutzer können die Kindersicherung nutzen, um die sozialen Funktionen des Spiels zu deaktivieren und den Zugang ihrer Kinder zu Inhalten anzupassen.

Wie man Kindersicherungen aktiviert



Öffnen Sie die Roblox App auf dem Gerät Ihres Kindes und stellen Sie sicher, dass es in seinem Konto eingeloggt ist.

Gehe zu den Einstellungen.

Geh zur Kindersicherung.

Wählen Sie "Elternteil oder Erziehungsberechtigte hinzufügen" und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse auf dem Bildschirm ein.

Aus der E-Mail, die Sie in Ihrem Posteingang erhalten, folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen oder sich bei einem bestehenden Konto anzumelden.

Verprüfe dein Alter, um dein Konto mit dem deines Kindes zu verknüpfen. Das kannst du mit einem offiziellen Ausweis oder einer Kreditkarte tun.

Sobald das erledigt ist, können Sie auf der Website bleiben oder die App öffnen und Ihre Einstellungen überprüfen, um zu sehen, welche Kontrollen auf dem Konto Ihres Kindes aktiv sind.

Sie können auch die ausstehenden Anfragen Ihres Kindes im Bereich Kindersicherungen einsehen.

In den Kindersicherungsoptionen können Sie auch die Inhalte verwalten, auf die Ihre Kinder Zugriff haben, was den Zugriff auf Inhalte einschränkt, die möglicherweise nicht für ihre Altersgruppe geeignet sind, und Sie können auch die Kommunikationsoptionen des Spiels einschränken, sodass jüngere Kinder nicht mit jemandem chatten können.



Auch Sicherheitsoptionen für Kinder unter und über 13 Jahren sind von Bedeutung

Unter 13



Eltern von Kindern unter 13 Jahren können mit Hilfe der Kindersicherungen Grenzen für die Kommunikation, den Zugang zu Inhalten und Datenschutzeinstellungen ihrer Kinder festlegen.



Nutzer unter 13 Jahren sind daran gehindert, auf bestimmte Plattformfunktionen wie den Sprachchat zuzugreifen. Nutzer unter 9 Jahren benötigen außerdem die elterliche Erlaubnis, um auf Erlebnisse mit einer Bewertung moderierte Inhalte zugreifen zu können. Eltern haben Zugang zu Informationen und Kontrollen, mit denen sie steuern können, wer sehen kann, ob ihr Kind online ist, überprüfen, mit wem es verbunden ist, Bildschirmzeitlimits festlegen und vieles mehr.



Ab 13 Jahren

Standardmäßig sind Erlebnisse mit einer Inhaltsreifebewertung von Minimal, Mild oder Moderat für Nutzer ab 13 Jahren zugänglich. Eingeschränkte Erfahrungen erfordern, dass Nutzer 17 Jahre oder älter sind und ihren Ausweis verifizieren lassen. Trusted Connections ist eine Funktion, die ungefilterten Chat und Team-Voice ermöglicht und nur für Nutzer ab 13 Jahren verfügbar ist. Nutzer ab 13 Jahren, deren Alter verifiziert wurde, haben Zugang zu Trusted Connections, die neue und ausdrucksstärkere Möglichkeiten eröffnen, mit Menschen zu chatten und Zeit zu verbringen, die sie kennen und vertrauen, wie Unfiltered Chat und Team Voice. Eltern von Jugendlichen (im Alter von 13 bis 17 Jahren), die ein verknüpftes Konto mit elterlichen Rechten haben, können die Verbindungen und Vertrauenswürdigen Verbindungen ihres Kindes einsehen.

Ist Roblox sicher?

Die Antwort ist ja und nein. Das Internet ist voller Menschen mit böswilligen Absichten, und es gibt ständig Berichte über sexuelle Täter, die ähnliche Plattformen wie Roblox für ihre Verbrechen nutzen. Es hängt jedoch auch vom Ausmaß der elterlichen Beteiligung und dem effektiven Einsatz von elterlichen Kontrollinstrumenten ab, die helfen können, viele Tragödien zu verhindern. Das Internet ist ein Dschungel und es ist immer beängstigend, Kinder dort allein zu lassen, aber mit Wissen und dem richtigen Umgang mit verfügbaren Sicherheitsmitteln können Sie Ihre Kleinen immer besser schützen. Wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie die offizielle Roblox Webseite , wo es einen Bereich gibt, der sich der Unterstützung von Eltern widmet.

Ein weiterer großartiger Tipp, den wir Ihnen hier bei Gamereactor geben können, ist, mit Ihren Kindern Videospiele zu spielen. Sich für das zu interessieren, was Ihre Kinder mögen, und gemeinsam wertvolle Zeit zu verbringen, ist immer eine gute Idee. Wer weiß, vielleicht werdet ihr als Familie die besten Roblox Spieler der Geschichte.

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