Roblox stellt die beliebtesten Spiele mit seiner Anzahl aktiver Spieler in den Schatten

Roblox ist eine Plattform, die über das Gaming hinausgeht und personalisierte Erlebnisse für Spieler mit einer unglaublichen Anzahl von Modi schafft. Bei so viel Vielfalt und beliebten Angeboten wie "Dress to Impression" und "Baddies" ist es kein Wunder, dass Millionen von Spielern weltweit ihre Freizeit mit Roblox verbringen.

Wie wir in diesem LinkedIn-Beitrag sehen können, in dem erwähnt wird, dass Roblox 10 % aller Videospieler behalten wollte, können wir bei ihren aktuellen Zahlen sagen, dass sie in ihren Aussagen zu pessimistisch waren.

Zum Zeitpunkt dieses Vergleichs waren die drei Spieler mit den meisten Spielern Counter-Strike mit 1,5 Millionen Spielern, Dota 2 mit fast 800.000 und PUBG mit etwa einer halben Million Spielern. Nun, die drei beliebtesten Roblox Modi zum Zeitpunkt des Vergleichs hatten jeweils 827.000, 793.000 und 758.000 aktive Spieler, was praktisch dasselbe ist wie die anderen Spiele, obwohl es sich um Franchises mit viel längerer Geschichte und offensichtlicher Beliebtheit im Vergleich zu Roblox handelt.

Liegt die Zukunft des Gamings in Roblox ? Ist es das wahre Metaverse?