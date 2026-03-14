Der Generalstaatsanwalt von Louisiana verklagt Roblox, weil er Minderjährige sexuellen Tätern ausgesetzt hat

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Die Generalstaatsanwältin von Louisiana, Liz Murrill, reichte am 7. März eine Klage gegen Roblox ein und argumentiert, dass die Gaming-Plattform, die als kindersicher vermarktet wird, zu einem Ort geworden ist, an dem Sexualstraftäter mit Minderjährigen interagieren können. Murrill sagte, ihr Büro habe ein Muster räuberischer Aktivitäten dokumentiert, das mit Roblox in Verbindung steht. Die Ermittler nahmen in Hammond einen Mann fest, der die Plattform nutzte, um ein Kind ins Visier zu nehmen. Letzten Monat wurde in Lafourche Parish ein separater Fall gemeldet. "Jede Woche verhaften wir Sexualstraftäter, die Kinder auf dieser Plattform finden und dann mit ihnen ins Gespräch kommen, sie manipulieren, sexuell ausbeuten und ihnen schaden", sagte Murrill.

Roblox s Anwalt, Ed Burbach, focht die Behauptungen des Bundesstaates an und wies darauf hin, dass die Petition nur wenige konkrete Vorwürfe bezüglich Louisianas enthalte. Sie argumentierten, dass sie nicht für die von ihren Nutzern generierten Inhalte verantwortlich seien. "Roblox verbringt viel Zeit damit, eine sichere Plattform zu haben; wir müssen sehen, worauf der Richter seine Entscheidung bezüglich der Vorwürfe hier in Louisiana stützt. Wie Sie gehört haben, gab es nicht viele Vorwürfe bezüglich des Bundesstaates Louisiana, daher warten wir ab, ob sie abgewiesen werden, um Platz für andere Ansprüche zu schaffen", sagte Burbach.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Klage Änderungen an Roblox bewirkt oder ob das Unternehmen weiterhin glaubt, dass die aktuellen Maßnahmen ausreichen.

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