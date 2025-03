LeBron James ist der erste NBA-Spieler, der mehr als 50.000 Punkte erzielt... und es werden immer mehr

HQ

LeBron James hat einen weiteren NBA-Meilenstein erreicht, den König der Leistung, den es in der Geschichte des Sports vielleicht nie wieder geben wird: Er ist der erste Spieler, der in der NBA insgesamt 50.000 Punkte erzielt hat, wenn man die reguläre Saison und die Play-offs mitzählt. Wenn man so lange gespielt hat wie er, könnte man meinen, dass es nicht so schwer ist, so viele Punkte zu erzielen. Aber zunächst einmal ist es selten, dass Basketballspieler mit 40 noch aktiv sind... und die wenigen, die nie so viele Punkte erzielen wie James, treffen weiterhin: Im letzten Spiel, einem 136:115-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans, erzielte James 34 Punkte. Siebter Sieg in Folge für die Lakers, die im letzten Monat mit ein wenig Hilfe von Luka Doncic einen unglaublichen Aufschwung erlebt haben.

Nicht einmal Michael Jordan erzielte so viele Punkte wie James in seinem Alter: James erzielte im Februar durchschnittlich 29,3 Punkte, 10,5 Rebounds, 6,9 Assists und 1,2 Steals, was ihm seinen 41. NBA-Spieler des Monats Western Conference einbrachte... und noch ein weiterer NBA-Rekord: der älteste Spieler, der diese Auszeichnung erhielt (der vorherige Rekord war Karl Malone, als er im November 2000 37 Jahre alt war). Wie viele Rekorde wird er noch brechen, bevor die Saison zu Ende ist?

LeBron James hat nun 50.033 Punkte erzielt. Eine Symbolfigur, denn er hat den zweiten Topscorer Kareem Abdul-Jabbar (44.149 Punkte) längst überholt. Der Rest der Top 5 setzt sich aus Karl Malone (41.689), Kobe Bryant (39.283) und Michael Jordan (38.279) zusammen. Von den aktiven Spielern ist Kevin Durant mit 35.191 Punkten der zweite Spieler mit einer höheren Punktzahl.

LeBron James ist zusammen mit Vince Carter die längste Karriere in der NBA. James begann 2003 und hat nun 22 Saisons lang bei den Lakers, Cleveland und Miami gespielt. Es ist unwahrscheinlich, dass er nächstes Jahr in den Ruhestand geht, also könnte er diesen Rekord auch im nächsten Jahr für sich beanspruchen... Aber er selbst gab zu, dass er nicht ewig durchhalten wird.