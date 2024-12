Heute ist LeBron James' 40. Geburtstag: Niemand spielte in diesem Alter besser als er

HQ

Der bekannteste Basketballspieler (mehrerer) Generationen, LeBron James, ist heute, am 30. Dezember, 40 Jahre alt geworden. Er hat mehr als die Hälfte seines Lebens der NBA gewidmet, als er 2003 von seinem Heimatteam, den Cleveland Cavaliers, als erste Wahl für den NBA-Draft ausgewählt wurde.

Zu den zahlreichen Meilensteinen, die er erreicht hat, gehören vier NBA-Meisterschaften, 20 All-Star-Auswahlen, drei olympische Goldmedaillen, der beste Torschütze aller Zeiten, der Spieler mit den meisten Spielminuten oder der Spieler mit den meisten Spielzeiten in der NBA-Geschichte (gleichauf mit Vince Carter mit 22 Saisons) und der erste NBA-Spieler , der an der Seite seines Sohnes Bronny spielte, Er ist nun der einzige Spieler in der Geschichte der NBA, der in seinen Teenager-, 20er-, 30er- und 40er-Jahren gespielt hat.

Er ist der älteste aktive NBA-Spieler. Es ist nicht völlig ungewöhnlich, mit 40 zu spielen: Es gab 32 Spieler vor ihm, die in seinen 40ern spielten. Allerdings hielten nur neun mehr als 51 Spiele durch, nachdem sie 40 geworden waren, und das in der Regel mit viel schlechteren Werten. James ist auf dem besten Weg, sie alle zu übertreffen, denn seine Zahlen sind immer noch auf "All-Star-Niveau", wie Associated Press es ausdrückt, mit durchschnittlich 23,5 Punkten, 9 Assists und 7,5 Rebounds pro Spiel, vor Michael Jordan, der mit 40 Jahren durchschnittlich 22,4 Punkte erzielte.

"Ich denke, im Fall von LeBron gibt es auch einen mentalen Aspekt", denkt NBA-Commissioner Adam Silver. "Ich denke, wir alle wissen, dass er nicht nur körperlich in Topform ist, sondern auch viel an seinem Kopf arbeitet. Und diese Fähigkeit, motiviert zu bleiben, ein gewisses Maß an Konzentration und Motivation aufrechtzuerhalten... Es ist fantastisch, ihm zuzusehen."

Ein mentales Gleichgewicht zu finden, ist vielleicht der Grund, warum er sich letzten Monat entschieden hat, sich von den sozialen Medien zu verabschieden.

James hat auch einen Vertrag für die nächste Saison, hatte aber kürzlich gesagt, dass er "nicht spielen wird, bis die Räder abfallen", weil er das Spiel nicht respektlos behandeln will. Er wurde während eines kürzlichen Einbruchs der Los Angeles Lakers kritisiert