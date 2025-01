LeBron James sagt, dass er noch 5 oder 7 Jahre spielen könnte... wird es aber nicht

HQ

LeBron James wurde am 30. Dezember 40 Jahre alt, und obwohl es viele andere Basketballspieler gab, die noch in ihren 40ern antraten, bewies sich, dass niemand in diesem Alter besser spielte als LeBron. Er kommt auf durchschnittlich 23,5 Punkte, 9 Assists und 7,9 Rebounds pro Spiel, mehr als Michael Jordan (22,4 Punkte, als er 40 wurde). In diesem Alter, im Jahr 2003, ging er in den Ruhestand.

LeBrons erstes Spiel im Jahr 2025 war eine 122:110-Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers. Die Cavs, das bisher stärkste Team in dieser Saison in der NBA (29 Siege, 4 Niederlagen), stoppten die Lakers, die in diesem Jahr viel zu kämpfen haben (18-14). Ohne Anthony Davis, der sich an Weihnachten am Knöchel verletzte, machte LeBron mit 23 Punkten und 7 Assists immer noch ein gutes Spiel.

Wann endet seine Zeit in der NBA? In einem Interview gab James zu, dass er wahrscheinlich in der Lage sein könnte, weitere fünf oder sieben Jahre zu spielen, aber er wird sich nicht darauf festlegen.

"Um ehrlich zu sein, wenn ich wirklich wollte, könnte ich dieses Spiel wahrscheinlich noch eine ganze Weile auf hohem Niveau spielen... Seltsam, dass ich das sagen könnte, aber noch etwa fünf oder sieben Jahre, wenn ich wollte. Aber das werde ich nicht tun", sagte James, der von NBA.com ausgewählt wurde.

Er hatte zuvor gesagt, dass er nicht nur um der Sache willen spielen würde, weil er das Spiel nicht respektlos behandeln wolle, also weiß er, dass seine Zeit begrenzt ist, wird sich aber nicht dazu äußern, ob dies seine letzte Saison sein wird. Aber er weiß, dass die Los Angeles Lakers wahrscheinlich sein letztes Team sein werden: "Ich bin hierher gekommen, um die letzte Phase meiner Karriere zu spielen und sie hier zu beenden."