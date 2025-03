Wiederauferstehung der Lakers mit Luka Dončić: Zweiter im Westen und sechs Siege in Folge

HQ

Die Los Angeles Lakers sind mit vielen Zweifeln in die reguläre NBA-Saison gestartet. Damals konnten nur wenige vorhersagen, was im Jahr 2025 passieren würde, als die Lakers Anthony Davis gegen Luka Dončić tauschten. Der Wechsel war wie ein Albtraum für die Dallas Mavericks, hat die Lakers aber verjüngt. Das Team ist nun Zweiter in der West Conference und ein klarer Kandidat für den NBA-Titel.

Die Veränderung war unglaublich: von einem 20-17 Anfang Januar (20 Siege, 17 Niederlagen), auf 38-21: 18 Siege in den letzten 22 Spielen. Dončić war ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs: Seit er zum Kader stieß und sich von der Verletzung erholte, haben die Lakers nur einmal verloren, gegen die Utah Jazz. Im letzten Spiel der Lakers gegen Clippers erzielte Dončić 29 Punkte, 6 Assists und 6 Rebounds. Der Aufschwung begann jedoch schon früher, mit LeBron James, der trotz seines 40. Geburtstags immer noch bessere Leistungen erbringt als die meisten jüngeren Spieler.

Das Team hat sechs Siege, darunter ein deutliches Ergebnis von 123:100 gegen die Denver Nuggets, das drittbeste Team der West Conference. Das einzige Team, das besser als die Lakers ist und scheinbar außer Reichweite ist, ist Oklahoma City Thunder mit 50:11.