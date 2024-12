LeBron bricht einen NBA-Rekord, der seit 35 Jahren unangetastet ist

HQ

LeBron James ist nicht brennbar. Er hat eine ganze Generation des Basketballs geprägt, indem er einen weiteren NBA-Rekord gebrochen hat: Gestern Abend wurde er zum Spieler mit den meisten Spielminuten in der Geschichte. Exakt 57.447 Minuten in 1.517 gespielten Spielen.

Gestern Abend spielte James beim 113:100-Sieg gegen die Sacramento Kings 34 Minuten und erzielte 19 Punkte, sechs Rebounds und sieben Assists. In der zehnten Minute hatte er bereits den Allzeitrekord gebrochen, den zuvor Kareem Abdul-Jabbar gehalten hatte.

Abdul-Jabbar spielte 20 Jahre lang, von 1969 bis 1975 bei den Milwaukee Bucks und von 1975 bis 1989 bei den Los Angeles Lakers, wurde sechsmal NBA-Meister, fünf davon mit den Lakers, und wurde 6 Mal zum MVP gekürt, neben vielen anderen Höhepunkten.

Als er in den Ruhestand ging, hatte Abdul-Jabbar 57.446 Minuten gespielt. Es hat 35 Jahre gedauert, bis jemand diese Marke übertroffen hat. Der Rest des Rankings setzt sich zusammen aus Karl Malone (54.852), Dirk Nowitzki (51.368) und Kevin Garnett (50.418), die die Top Fünf abrunden.

James sagte, dass sein Album "einfach ein Bekenntnis zum Handwerk und zu der Leidenschaft und Liebe ist, die ich für das Spiel habe. Ich habe mir in der Offseason nicht viel Zeit genommen, egal ob ich die 10 Finalteilnahmen hintereinander absolvierte und einfach immer versuchte, meinen Körper in Topform zu halten."

Die NBA teilte sich den Rest der 8 besten Spieler mit den meisten Spielminuten, und James ist der einzige aktive Spieler. Er wird am 30. Dezember 40 Jahre alt, er ist nicht mehr so stark wie früher, aber er ist immer noch in Form, also wer weiß, wie viele Minuten oder sogar Saisons er noch vor sich hat.