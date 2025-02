LeBron James ist der älteste NBA-Spieler, der bei einem unglaublichen Sieg gegen die Warriors mehr als 40 Punkte erzielt hat

HQ

Der Himmel ist die Grenze für LeBron James, der gerade eine weitere Leistung in seiner Karriere vollbracht hat: Er ist der älteste Spieler, der in der NBA mehr als 40 Punkte erzielt hat, und hat damit Michael Jordan übertroffen. Dies geschah nach einem 120:112-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors. In den letzten 12 Spielen haben die Lakers 10 davon gewonnen, ihre 30-19-Statistik in dieser Saison verbessert und den fünften Platz in der West Conference erreicht. Und das alles ohne Luka Dončić, der nach einer Wadenverletzung über Weihnachten am Montag sein Debüt geben soll.

Mit einer unglaublichen Leistung von 42 Punkten, 17 Rebounds und acht Assists ist LeBron James der älteste Spieler, der im Alter von 40 Jahren oder älter über 40 Punkte erzielt. Jordan schaffte es, aber nur drei Tage nach seinem 40. Geburtstag, im Februar 2003. James ist vor 38 Tagen vierzig Jahre alt geworden.

Das kann er zu seiner Sammlung von Leistungen hinzufügen, wie zum Beispiel, dass er der zweite 40-jährige Spieler ist, der ein Triple-Double erzielt. Schon vor dem gestrigen Spiel hat James mit seinen 40 Jahren einen besseren Schnitt als Jordan.

Stephen Curry erzielte 37 Punkte in einem spannenden Spiel, in dem die Warriors nie aufgab und einen 26-Punkte-Vorsprung am Ende des Spiels in 8 Punkte verwandelte. Das Unglaublichste von allem ist, dass James auch der jüngste Spieler aller Zeiten ist, der mehr als 40 Punkte erzielt hat: Am 27. März 2004 erzielte er 41 Punkte für die Cleveland Cavaliers gegen die New Jersey Nets, wie ABC berichtete.