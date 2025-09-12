Kirby Air Riders wird bald ein zweites Sakurai Direct bekommen

HQ

Erst kürzlich wurden wir Zeuge einer massiven Nintendo Direct, die Kirby Air Riders gewidmet war, da es der Tag von Gamescom Opening Night Live war, als eine lange 40+ minütige Show veranstaltet wurde, in der Masahiro Sakurai tonnenweise Informationen über das Spiel preisgab.

Auch wenn ihr vielleicht denkt, dass ihr bereits mehr als genug über dieses Spiel wisst, sind Nintendo und Sakurai anderer Meinung. Denn während der Nintendo Direct-Präsentation im September wurde bestätigt, dass eine zweite Direct-Präsentation in Arbeit ist, bei der Sakurai am Ruder steht.

Das war aber noch nicht alles, denn es wurden auch ein paar Amiibos basierend auf dem Spiel angekündigt, wobei einer Kirby und seine Warp Star und der zweite Bandana Waddle Dee und sein Winged Star ist. Auch für die Zukunft sind weitere Amiibo-Ankündigungen geplant, wobei die ersten beiden am 20. November 2025 veröffentlicht werden sollen, in Übereinstimmung mit Kirby Air Riders.

