Masahiro Sakurai verrät Kirby Air Riders Veröffentlichungsdatum und erklärt, warum er das Spiel entwickelt hat

2025 ist zum Jahr des Kart-Rennfahrers geworden, dank einer Reihe hochkarätiger Beispiele wie Mario Kart World und Sonic Racing: CrossWorlds, die entweder bereits verfügbar sind oder bald erscheinen, und die von kleineren Beispielen wie einer Garfield Kart -Fortsetzung unterstützt werden. Ein weiterer Titel, der in diese Kategorie passt, ist Kirby Air Riders, ein Spiel, das gerade in einem eigenen, ziemlich langen Direct Showcase vorgestellt wurde.

Im Rahmen des satten 45-minütigen Showcases sprach Game Director Masahiro Sakurai über all die verschiedenen Funktionen und Elemente des Spiels und kommentierte einige der Themen, auf die wir alle neugierig waren. Ist Kirby Air Riders nicht nur ein weiteres Mario Kart ?

Sakurai kommentierte, warum er das Spiel entwickelt hat, und ging sogar so weit, Folgendes zu erklären:

"Es gab eine starke Anfrage von [Shinya] Takahashi, dem Leiter der Softwareentwicklung bei Nintendo, und [Satoshi] Mitsuhara, dem damaligen Präsidenten von HAL Laboratory, Inc.

"Zu der Zeit arbeitete ich am DLC für Super Smash Bros. Ultimate und konnte die Anfrage nicht wirklich erfüllen. Aber ich habe es geschafft, ein schriftliches Angebot in hohem Tempo fertigzustellen. Ich habe das sogar auf meinem YouTube-Kanal erwähnt, also hoffe ich, dass Sie sich das Video ansehen."

Er merkt weiter an: "Der Entwickler des Spiels ist... Bandai Namco Studios und nicht HAL Laboratory, Inc. Meine Firma, Sora Ltd., und Bandai Namco Studios, Inc. sind das gleiche Tag-Team, das auch an Super Smash Bros. für Nintendo 3DS/Wii U und Super Smash Bros. Ultimate gearbeitet hat."

Um dem noch einen draufzusetzen, fragt Sakurai rhetorisch, "ob es im Grunde Mario Kart ist", und beantwortet diese Frage dann mit folgendem: "Du fährst und kämpfst mit bekannten Charakteren auf Strecken mit unterschiedlichen Funktionen, oder so sagt man so. Okay, es ist im Grunde wie Mario Kart. Ich habe das sogar erwähnt, als ich die Anfrage erhielt, das Spiel zu machen. Ich fragte sie, ob sie es immer noch machen wollten. Aber wie Fans des Originals wissen... Der Reiz des Spiels liegt nicht in den Rennen!"

Da hast du es also, es gibt die Geschichte, wie Kirby Air Riders in Sakurais Händen gelandet ist und warum du dich darauf freuen solltest, auch wenn du bereits einen brandneuen Kart-Racer hast, den du auf deiner Switch 2 Konsole spielen kannst.

Was das Veröffentlichungsdatum für Kirby Air Riders betrifft, so wird es am 20. November exklusiv auf Nintendo Switch 2 landen.