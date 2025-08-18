Kirbys exklusives Spiel für Switch 2 wird morgen, am 19. August, eine eigene Nintendo Direct haben

HQ

Kirby Air Riders wird das nächste exklusive Spiel für Nintendo Switch 2 sein, das während seiner eigenen Nintendo Direct jede Menge Informationen erhält. Und es wird morgen sein, auf der Kirby Air Riders Direct, moderiert von Masahiro Sakurai selbst, mit einer 45-minütigen Präsentation. Sie wird um 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ ausgestrahlt.

In der Präsentation wird es nur um das Spiel gehen, eine Fortsetzung von Kirby Air Ride, einem Spiel aus dem Jahr 2003 unter der Regie von Sakurai (Schöpfer von Kirby, aber auch Super Smash Bros.), das auf dem GameCube veröffentlicht wurde... zu gemischten Kritiken. Seitdem ist es größtenteils in Vergessenheit geraten, daher wird es interessant sein zu sehen, was Kirby Air Riders hat, um uns für diesen Titel zu begeistern.

Es scheint, dass das Spiel, das für dieses Jahr geplant ist, tatsächlich bald veröffentlicht wird und sich nicht verzögern wird, wie einige Fans befürchtet haben, und Nintendo ist bereit, darüber zu sprechen und sogar einen eigenen Social-Media-Account zu eröffnen.