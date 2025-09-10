Hands-on-Eindrücke: Kirby Air Riders ist mehr Kid Icarus und Smash Bros. als Mario Kart

HQ

Du musst Masahiro Sakurai lieben. Was auch immer er tut oder sagt, finde ich interessant. Er ist nicht nur eines der größten Genies in der Geschichte von Nintendo (obwohl diese Anerkennung oft von anderen großen Persönlichkeiten überschattet wird), sondern er ist auch ein Perfektionist, genial, feinfühlig und fast besessen von Details, was ihn in Verbindung mit seiner Persönlichkeit zu einer Figur macht, die man bewundern sollte. All das, was er ist und wie er ist, manifestiert sich immer in seinen Schöpfungen. Und Kirby Air Riders, obwohl es als eines seiner seltensten Produkte schockieren wird, ist das perfekte Beispiel für diese Autorenreflexion.

Das Wichtigste zuerst. Sie haben es vielleicht schon bemerkt, aber Sie sollten hier keinen Mario Kart World-Rivalen erwarten. Nicht einmal ein Rennspiel. Dies ist ein sehr eigenartiges Kampfspiel. Ja, Kirby und seine Freunde/Feinde fahren auf Schiffen, die über der Bühne schweben, aber das war's auch schon mit den Ähnlichkeiten zu F-Zero. Einige von euch erinnern sich vielleicht an das ursprüngliche Kirby Air Ride auf dem Gamecube, das jetzt 22 Jahre alt ist, und dieses Spiel ist eine direkte Fortsetzung dieses Konzepts, Punkt für Punkt.

Es gibt zwei viel bessere Hinweise, um zu erklären, was hier zu tun ist, ohne das Sakuraiversum zu verlassen. Auf der einen Seite das fabelhafte Kid Icarus: Uprising, wahrscheinlich das beste oder zweitbeste Nintendo 3DS-Spiel. Auf der anderen Seite gibt es die modernsten Super Smash Bros.-Veröffentlichungen, insbesondere Ultimate mit seinen Modifikatoren.

Warum? Denn bei Kirby Air Riders geht es nicht hauptsächlich um das Kämpfen, das Rennen oder das Geschick an der Steuerung, was es zu teilweise ist. Kirby Air Riders handelt von reiner Statistik. Es geht darum, so viele Buffs oder Power-Ups oder Stat-Booster wie möglich zu sammeln, um deinen Charakter an die nächste Herausforderung anzupassen. Und hier kommt Sakurais Wahnsinn ins Spiel, mit Dutzenden von taktisch anpassbaren Parametern, um als Sieger hervorzugehen.

Erwarten Sie also nicht die Zugänglichkeit oder gar die offensichtliche Niedlichkeit des jüngsten Kirby and the Forgotten Land, denn auch hier gibt es kein Plattforming und Ihr bester Leitfaden für Kirby Air Riders wird eine Excel-Tabelle oder eine gewissenhafte Beratung mit ChatGPT sein, anstatt zu wissen, wo die Schätze versteckt sind.

Drei Beispiele für Air Ride.

Am Nintendo-Stand hinter verschlossenen Türen im privaten Bereich auf der Gamescom habe ich mehrere Partien von Kirby Air Riders gespielt. Die ersten, alleine, um die Steuerung zu lernen (faszinierend, um es gelinde auszudrücken) und ein wenig gegen die CPU zu trainieren. Die letzten beiden finden in lokalen Multiplayer-Räumen statt, die in einer LAN-Party miteinander verbunden sind, um die Online-Umgebung nachzuahmen, in der bis zu 16 Menschen in dem anscheinend aufregendsten Spiel-Setup gegeneinander antreten.

Wenn man nur ein paar Partien eines so anderen Spiels gespielt hat, geht man ein wenig durcheinander. Obwohl ich es geschafft habe, das zweite Rennen zu gewinnen, indem ich den ersten Platz belegt habe, wie Sie im Video sehen können, habe ich nicht wirklich alle empfohlenen Strategien angewendet. Während man ein wenig mit dem Steuerungsschema zwischen dem Autopiloten von Mario Kart, der aufgereihten Landung von Excitebike und dem Zucken des Analogsticks von Smash Bros. zu kämpfen hat, konzentriert man sich, oder zumindest habe ich das getan, darauf, Feinde zu jagen, um sie zu verprügeln, anstatt wieder einmal die besten Power-Ups zu finden und zu bekommen, um bestimmte Parameter zu verbessern. Aber Letzteres ist genau das, was Sie gekonnt tun müssen, um sich abzuheben.

Drei Beispiele für Veranstaltungen während der Urban Trials.

Einige unerwartete Ereignisse verändern die (ehrlich gesagt ziemlich langweilige) Dynamik, in Urban Trials fünf Minuten lang herumzulaufen, Werte aufzuladen, das Schiff gegen ein besseres auszutauschen, wandelnde Feinde zu absorbieren oder ein Special auf den nächsten schwebenden Gegner zu werfen. Und wenn es Zeit für das echte Ding ist, die kompetitiven Stadien, ist es an der Zeit, mit diesem absolut umwerfenden OP-Build einen Unterschied zu machen.

Nintendo hat mit seinem eigenen Kirby Air Riders Direct-Video mit einem charmanten Sakurai-san in der Hauptrolle großartige Arbeit geleistet, um Punkt für Punkt zu erklären, worum es geht. Da es sich um einen so einzigartigen Genre-Hybriden handelt, empfehle ich Ihnen auch, ihn sich anzusehen. Im Moment funktioniert zwar die gesamte Steuerung sehr gut und ich verstehe das süchtig machende Potenzial der Gameplay-Schleife, die Statistiken sammelt, aber ich sehe es auch als ein schwieriger zu knackendes Spiel, als wäre es den Fans der "dunklen Seite des Mondes" des japanischen Entwicklers gewidmet. Denn neben Werten und Modifikatoren hat mir Kid Icarus coole Einzeiler und epische Kämpfe geliefert, während Smash Bros. seine typischen Kämpfe liefert. Kirby Air Riders ist vielleicht nichts für mich, aber das ist etwas, das ich mit der endgültigen Version im November bewerten werde, während ich erneut der Firma und dem Designer dafür applaudiere, dass sie etwas so fanatisch Originelles und wahnsinnig Kalkuliertes auf den Markt gebracht haben.