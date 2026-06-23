Julián Álvarez bittet darum, von Atlético de Madrid verkauft zu werden: "Ich will meinen Traum erfüllen"

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Julián Álvarez hat ausdrücklich gesagt, dass er Atlético de Madrid verlassen möchte. Und jetzt, da er weit weg von spanischen Reportern ist, hat er sich mehr Freiheit gegeben, darüber zu sprechen, in der Hoffnung, dass die Angelegenheit bei seiner Rückkehr gelöst wird. Für den Moment hat der argentinische Spieler gesagt: "Es ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen, aber ich kann mich auch nicht verbergen", und dass "ich versuche, ehrlich zu sein. Ich habe mit Leuten von Atlético Madrid gesprochen, und ich denke, ein Transfer ist für jeden am besten. Ich möchte meinen Traum erfüllen."

Álvarez ließ die Bombe in einem Interview nach dem Sieg Argentiniens gegen Österreich bei der Weltmeisterschaft platzen, bei dem Messi zweimal traf.

Julián Álvarez und die Angebote von Barcelona und Real Madrid

Die Presse berichtet schon lange, dass Álvarez' Traum darin besteht, für den FC Barcelona zu spielen. Das schlechte Verhältnis zwischen Atleti und Barcelona erschwerte jedoch den Transfer, da Atleti Angebote des Vereins bestritt und erklärte, der Spieler sei nicht zum Verkauf.

Dann bot Real Madrid 150 Millionen Euro für den Spieler an, und auch Atleti lehnte dies ab – ein Schritt, den manche als Trick von Madrid sahen, um den Marktpreis des Spielers zu erhöhen und Barças Versuch, den Superstar zu verpflichten, zu behindern.

Aber nach diesen Aussagen ist es schwer vorstellbar, wie Julián Álvarez diesen Sommer nicht verkauft wird und Atlético de Madrid verlässt. Die Frage ist, ob Barcelona sein Gebot für den Spieler erhöhen wird.