HQ

Leo Messi hat es wieder geschafft: Er ist nun der alleinige Torschützenkönig der Weltmeisterschaftsgeschichte, nachdem er beide Tore beim 2:0-Sieg gegen Österreich erzielt hat. Das zweite Tor war sein 18. Tor in sechs WM-Einsätzen und übertraf damit den deutschen Miroslav Klose, der 16 Tore erzielte. Mit seinem Hattrick letzte Woche übertraf er Gerd Müller für Westdeutschland, Kylian Mbappé für Frankreich (beide 14 Tore) und Ronaldo Nazario für Brasilien mit 15 Toren.

Messi hat in zwei Spielen bereits mehr Tore erzielt als die meisten Spieler im gesamten Turnier. Er erzielte ein Tor bei der Weltmeisterschaft 2006, vier bei der Weltmeisterschaft 2014, eines bei der Weltmeisterschaft 2018, sieben bei der Weltmeisterschaft 2022 und nun fünf – und es werden immer mehr – bei der Weltmeisterschaft 2026.

Messi wurde laut Opta der dritte Spieler in der Geschichte, der in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen traf, nach Just Fontaine 1958 und Jairzinho 1970 (einschließlich der letzten vier Spiele der Weltmeisterschaft 2022). Und er hätte heute fast einen Hattrick erzielt, hätte er keinen Elfmeter vergeben...

Das Ergebnis führt dazu, dass Argentinien sich in Gruppe J qualifiziert, fast sicher als Gruppenführer (Jordanien müsste heute gewinnen und dann am Sonntag gegen Argentinien über 6 Tore erzielen, was nicht realistisch erscheint). Ein historisches Argentinien-Kap Verde-Spiel in der Runde der letzten 32 klingt nach einer realen Möglichkeit...