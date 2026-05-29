Atlético de Madrid macht sich über Barcelona lustig, während Gerüchte über einen 100-Meter-Transfer von Julián Álvarez kursieren

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Die Situation mit Julián Álvarez ist kompliziert: Der argentinische Star möchte Berichten zufolge nächste Saison für Barcelona spielen, und laut einigen Quellen hat der katalanische Klub 100 Millionen Euro für den Spieler geboten, der erst vor zwei Jahren von Atlético de Madrid von Manchester City gekauft wurde. Doch Atleti besteht darauf, dass er nicht zum Verkauf steht, und bestreitet, ein Angebot von Barcelona erhalten zu haben... und Barça in den sozialen Medien verspottet.

Fabrizio Romano berichtete am Freitag, dass Barça angeboten hatte, 100 Millionen Euro für Álvarez zu zahlen, ohne Zusatzleistungen oder andere potenzielle Spieler im Austausch für Álvarez. Laut AS und Mundo Deportivo hat Atleti jedoch gesagt, es sei "wieder eine Lüge" von Barcelona und falls ein Angebot käme, würde es nicht in Betracht gezogen, weil der Spieler nicht zum Verkauf steht.

Die Situation gelangte sogar in die sozialen Medien, und am Freitagnachmittag veröffentlichte Atlético de Madrid ein Photoshop von Lamine Yamal im Atleti-Trikot und sagte scherzhaft, sie hätten Barcelona ein "Angebot" für den Spieler geschickt: "4 Tickets für das morgige Bad Bunny-Konzert, ein Jahresabonnement für ABC und eine Tüte Sonnenblumenkerne. Wir warten gespannt auf die Antwort, um die 'Ankündigung' vorzubereiten."

Ein zweiter Beitrag zeigte Pedri mit einem anderen Angebot: "Uns sind die Tickets für das morgige Konzert ausgegangen, also verbessern wir den vorherigen Vorschlag mit 6 für das am Sonntag."

Wo wird Julián Álvarez nächste Saison spielen?

Sicherlich werden diese Tweets, falls Atleti den Spieler an Barcelona verkauft, schlecht altern... Es gibt jedoch Berichte, dass andere Vereine wie PSG noch mehr bieten: 120 Millionen Euro und zwei weitere Spieler für Álvarez, so El Chiringuito.

Atleti zählt auf ihn für die Sportpläne für 2026/27, aber es wurde berichtet, dass Álvarez Atleti verlassen möchte, in der Hoffnung, für Barcelona zu spielen, was ihn mit den Atleti-Fans in Konflikt bringen würde, falls er bleibt und weiterhin für den Klub Simeone spielt. An diesem Punkt ist es noch ungewiss, was mit ihm passieren wird...

Am Freitag wurde Julián Álvarez für den Kader der Weltmeisterschaft 2026 mit Argentinien nominiert, was Leo Messis sechste Weltmeisterschaft sein wird.