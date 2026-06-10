Real Madrid hat ein Angebot von 150 Millionen Euro für Julián Álvarez gemacht, Atleti antwortet sarkastisch

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Die Situation mit Julián Álvarez nahm eine bizarre Wendung. Am Dienstagnachmittag gab Real Madrid eine Erklärung ab, in der bestätigt wurde, dass der Spieler, den Vereinspräsident Florenino Pérez vor einer Woche angedeutet hatte, der für 150 Millionen Euro zum neuen "galáctico" werden könnte, tatsächlich der argentinische Spieler aus dem Nachbarland Atlético de Madrid sei.

"Real Madrid C. F. gibt bekannt, dass es nach der heutigen Vorstandssitzung ein Angebot von 150 Millionen Euro an Club Atlético de Madrid für die föderalen Rechte des Spielers Julián Álvarez gemacht hat", schrieb der weiße Verein. "Nach Überprüfung und Bewertung des Angebots hat Club Atlético de Madrid seinen Dank für den Vorschlag, der im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen gemacht wurde, zum Ausdruck geäußert und mit Verweis auf die Freigabeklausel des Spielers abgelehnt."

Atlético de Madrid antwortete über soziale Medien mit Sarcasam, lachenden Emojis und einer spöttischen Botschaft und sagte: "Ihr müsst Bildung mit Dankbarkeit verwechselt haben, aber um keinen Zweifel zu lassen: Wir danken euch für nichts", sie hätten sie mehr zum Lachen gebracht als Barcelona und dass sie angesichts des guten Verhältnisses zwischen ihren Präsidenten aufhören sollten, Spieler aus ihrer Akademie zu "stehlen".

Es ist ein ähnlicher Ton wie der gegen den FC Barcelona, als der katalanische Klub Álvarez Berichten zufolge ein Angebot von 100 Millionen Euro gemacht hat, wobei Atleti ein Angebot bestritt und erklärte, der Spieler sei nicht zum Verkauf.

Atlético de Madrid erinnert daran, dass Julián Álvarez eine Entlassungsklausel über 500 Millionen Euro hat, die ihn vor jedem Verein weltweit schützt, und alles weist darauf hin, dass der argentinische Spieler nächste Saison bei Atleti bleiben wird...