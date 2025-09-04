James Bond von IO Interactive wird immer noch seine "Bondiness, seine Hitzköpfigkeit" in 007 First Light haben

HQ

Letzte Nacht hat IO Interactive eine Menge Informationen über 007 First Light geteilt, alles in Form eines speziellen State of Play, in dem den Fans rund 35 Minuten Spielzeit präsentiert wurden. Hier erfuhren wir auch das Veröffentlichungsdatum des Spiels und sahen auch die satte 300 US-Dollar teure Collector's Edition.

Aber im Einklang mit dem State of Play hatten wir auch die Gelegenheit, einige Gedanken zum Spiel in einer speziellen Vorschau zu teilen, nachdem wir einige der Aktionen auf der Gamescom gesehen haben, wo wir auch die Gelegenheit hatten, den leitenden Lizenzproduzenten von IOI, Theuns Smit, zu interviewen.

Im Interview haben wir Smit gefragt, was hinter der Entstehung eines originellen James Bond steckt und ob IOI irgendwelche Hürden überwinden musste. Er erklärte folgendes:

"Ja, ich meine, für uns war es sehr aufgeregt, daran zu arbeiten, also sind wir definitiv zurückgegangen, wir haben uns das gesamte Ausgangsmaterial angesehen, nicht nur die Filme und Bücher, sondern auch die Romane. Ich glaube, es gab ein paar Fans mit Adleraugen, die die Beschreibung, die Ian Fleming Bond am Anfang gab, mit einer Narbe im Gesicht entdeckt haben. Wir beschlossen, wissen Sie was, das ist etwas, das zu unserem Bond passt. Wir werden das in die Geschichte einbauen, und es wird wirklich schön.

"Daher waren wir von Anfang an sehr aufgeregt, unseren neuen und einzigartigen Bond zu entwickeln. Und, ich meine, er ist immer noch... Seine intrinsische Verbundenheit ist da, seine Hitzköpfigkeit. Du wirst auch durch einige Generationenkonflikte oder Spannungen gehen, sozusagen. Du, Bond, und sein Mentor, du hast ihn auch im ersten Trailer gesehen, Greenway. Wir freuen uns sehr darauf, ein bisschen mehr in das Thema einzutauchen, denn es ist das erste Mal, dass Bond in den MI6 eintritt, in das 00-Rekrutierungsprogramm geht, er muss sich seine Nummer verdienen, und du als Spieler kannst das an seiner Seite tun."

Bond war schon immer ein Charakter, der mit einigen grundlegenden Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung gebracht wurde, darunter ein sanftmütiger, witziger und intelligenter Charakter und auch ein Frauenheld. Wir haben Smit gefragt, wie IOI mit einigen dieser Elemente umgeht, wenn man bedenkt, dass wir sehen, wie Bond einige dieser Eigenschaften stetig verändert, während er sich an ein sich veränderndes kulturelles Klima anpasst.

"Ich denke, dass es im Laufe der Jahre definitiv eine große Entwicklung für den Charakter von Bond gegeben hat. Wir haben das auch in den letzten Jahren gesehen, und starke und dynamische weibliche Charaktere sind Teil von Bonds Reise, und sie helfen ihm auch, voranzukommen, und was die Fans von dynamischen Charakteren erwarten würden, von Menschen um ihn herum, die ihn formen, und zu dem, was er werden muss, um seine Bestimmung zu finden. Wir haben das in eine sehr vielfältige Erzählung einfließen lassen, die wir erzählen. Wir freuen uns sehr, sehr darauf, dass ihr das erlebt."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit Smit unten an und vergessen Sie nicht, 007 First Light vor dem Debüt im März 2026 auf Ihre Wunschliste zu setzen.