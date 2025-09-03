007 First Light Vorschau: Irgendwo zwischen James Bond und Mission: Impossible

HQ

IO Interactive hat überhaupt nicht darauf geachtet, was es von 007 First Light zeigt, sondern der dänische Entwickler war sehr proaktiv und hat den ganzen Sommer über größere und breitere Einblicke in das Spiel präsentiert. Dazu gehörte vor kurzem, in einer speziellen State of Play -Sendung eine ganze Show zu zeigen, die sich auf das Action-Adventure-Spiel konzentrierte und den Fans einen Vorgeschmack auf die Erfahrung gab, die der Hitman -Entwickler in der Produktion hat. Es gab auch eine ziemlich epische Gamescom-Präsenz, über die wir euch jetzt mehr erzählen können.

Lassen Sie mich zunächst den Rahmen schildern. Ich betrete die Halle 4.2 der Koelnmesse und werde von einem riesigen Messestand begrüßt, der an ein glitzerndes Theater erinnert. Es gibt einen roten Teppich, Bereiche, die durch goldene Barrieren abgesperrt sind, eine atemberaubende Ausstellung, die erklärt, dass 007 First Light auf der großen Leinwand im Inneren gezeigt wird, und ganz zu schweigen von einem absolut schönen Aston Martin DB5, der draußen geparkt ist. Es ist extravagant und glamourös, und es wird nur noch mehr, als wir hineingehen, um einen Sitzbereich zu finden, in dem Popcorn und frische Getränke serviert werden. Es ist verrückt und unvergesslich und es bildet die perfekte Kulisse für die Premiere, die ich gleich miterleben werde, wo IO eine Reihe von tatsächlichem 007 First Light Gameplay zeigen wird.

Dieser Ausschnitt der Handlung stammt aus der ersten Mission der weiteren Geschichte. Wir sehen einen jungen James Bond auf einer seiner ersten Missionen, bevor er offiziell in das 00-Programm aufgenommen wird. Das Gameplay beginnt auf die gleiche Weise wie in jeder großen Bond-Geschichte, mit einer ruhigen und sanften Fahrt entlang einer atemberaubenden europäischen Straße, während Bond, der sich hier als Chauffeur ausgibt, mit seinem Beifahrer, einem Mitglied des britischen Geheimdienstes, plaudert und flirtet. Es ist bereits ein ziemlich ungewöhnliches IO-Erlebnis, da der Demoist das Auto fährt, etwas, das der dänische Entwickler noch nicht in seinen Spielen umgesetzt hat.

Nachdem der schöne Roadtrip zu Ende ist, führt Bond das Auto eine beeindruckende Auffahrt hinauf in eine atemberaubende Villa, wo er, nachdem er seinen Beifahrer am Haupteingang abgesetzt hat, umleitet und zum Chauffeurparkplatz fährt. Hier steigt Bond endlich aus dem Auto und wir beginnen, den Einfluss von Hitman auf das Abenteuer zu spüren, während Bond lässig einige Stufen in der Nähe hinaufschlendert und dabei auf das achtet, was als ungewöhnlich angesehen werden könnte. Bingo! Es gibt einen Arbeiter, der aus irgendeinem Grund Koffer von einem Balkon kippt, aber warum? Bond und der britische Geheimdienst sind auf der Suche nach einem abtrünnigen 00-Agenten, der droht, Geheimnisse des Geheimdienstes Seiner Majestät preiszugeben. Das Ziel dieser Mission ist es, diesen Agenten zu finden, ihn zu fangen und nach Hause zu bringen, um sicherzustellen, dass alle Geheimnisse begraben bleiben...

Bond folgt dem Arbeiter und entdeckt bald, dass sie die Villa betreten haben, ein Bereich, dem er nicht folgen kann, da Türsteher nur die richtigen Leute durchlassen. Auch hier ist es sehr Hitman, aber im Gegensatz zu Agent 47, der ein Chamäleon ist, das sich eine Verkleidung schnappen und ungehindert durchtanzen kann, muss Bond einen anderen Weg finden, eine Methode, bei der er die Umgebung manipuliert, um die Augen abzulenken und ihm zu ermöglichen, voranzukommen. Er beginnt damit, ein Feuerzeug zu finden, das ideal ist, um eine Schubkarre voller toter Blätter zu entzünden, was einen Wachmann dazu veranlasst, Nachforschungen anzustellen, was gerade genug Platz für Bond schafft, sich durch ein Abflussrohr hinaufzuhangeln und durch ein offenes Fenster einzudringen. Sicher, einige der Arbeiter fragen sich, warum ein Chauffeur im zweiten Stock dieser Villa sitzt, aber er liegt unter ihrer Gehaltsstufe.

Was dann kommt, sind Aufklärungen und Ermittlungen, während Bond versucht, den Arbeiter zu finden, den er aus den Augen verloren hat. Er spricht mit Barkeepern und witzelt mit dem Angestellten wie mit der einen Person, die wir alle kennen und die sich mühelos an jede soziale Situation anpassen kann. Er bestellt keinen Martini (geschüttelt, nicht gerührt), während er bei der Arbeit ist, aber er bekommt die Informationen, die er braucht, und führt ihn dazu, seinen Mann zu finden. Kurz darauf entdeckt Bond, dass der abtrünnige 00-Agent flieht, indem er zu einem örtlichen Flugplatz fliegt und ein Frachtflugzeug besteigt. Unnötig zu erwähnen, dass er das nicht haben kann, also schnappt er sich ein paar Schlüssel und beansprucht ein Auto, um die Verfolgung aufzunehmen. Bond hat jedoch einen Passagier, einen weiteren Agenten, der ebenfalls auf der Jagd nach dem 00-Agenten ist. Diese wortgewandte und kluge Dame ist unserem Helden ebenbürtig, und obwohl sie technisch gesehen keine Verbündeten sind, tun sie sich in der Situation zusammen, wobei die Frau als perfekte Navigatorin dient, um Bond bei der folgenden Verfolgungsjagd bei der Bewältigung der Vielzahl von Gefahren zu helfen.

Es ist eine klar geskriptete Sequenz, in der Bond dem günstig platzierten Gegenverkehr und Gefahren ausweichen muss, aber sie ist spannend und intensiv und vor allem das, was man sich von einer Bond-Verfolgungsjagd wünscht. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es vielleicht manchmal ein bisschen zu actionreich ist, aber vielleicht bin ich auch zu kritisch.

Die Verfolgungsjagd findet ein Ende und der 00-Agent flieht zum Flugplatz, wobei Bond die Verfolgung aufnimmt und die Dame sich abspaltet, um das Flugzeug am Boden zu halten. An dieser Stelle nehmen meine vorherigen Bedenken größere Gestalt an, denn was folgt, ist fast das Gegenteil von dem, was man von einem IO-Spiel erwartet, und passt auch nicht wirklich zu dieser Bond-DNA. Im Grunde genommen hebt das Flugzeug ab und Bond muss darin sitzen, was bedeutet, dass es keine Zeit für Charme und sanfte Worte gibt, es ist an der Zeit, die Lizenz zum Töten zu zücken. Mit Schusswaffen in der Hand schießt Bond in 360-Grad-Kämpfen jede Bedrohung nieder, die sich ihm in den Weg stellt, und sprengt dabei Treibstofftanks und Autos in die Luft wie einer der Reiter der Apokalypse. Es ist chaotisch, laut, explosiv, actiongeladen und ehrlich gesagt genau das, was man von einer Mission: Impossible -Szene erwarten würde, aber vielleicht nicht so sehr ein Bond-Moment. Und natürlich, gerade als das Flugzeug abhebt, gelingt es Bond, eine Fahrt per Anhalter zu ergattern...

Was im letzten Teil dieser Gameplay-Demo folgt, ist ein bisschen Uncharted -artig, als Bond sich durch das Flugzeug arbeitet und Bedrohungen eliminiert, die sich ihm in den Weg stellen, bevor er dem abtrünnigen Operator von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Wie zu erwarten, führt dies zu Panik und kurz nachdem das Flugzeug abzustürzen droht, fallen Trümmer zu Boden, und Bond folgt ihm gerade, und das ohne Fallschirm... Seine Instinkte treten in Aktion und bald findet er den 00-Agenten unter sich, der mit dem Fallschirm auf seinem Rücken abspringt, was Bond dazu veranlasst, auf das Ziel zuzuspringen, sich um seinen Körper zu wickeln, an der Schnur zu ziehen und ein sehr düsteres Ende zu verhindern. Mission abgeschlossen.

Letztendlich erwies sich die Demo als eine eher ungewöhnliche Angelegenheit, vor allem für jemanden wie mich, der das Bond-Franchise liebt. Sicher, es ist ein sehr mutiger und denkwürdiger Auftakt, aber einige der Momente und Versatzstücke wirkten eher so, als ob Ethan Hunt die Hauptrolle spielen sollte und nicht James Bond. Zugegeben, dies könnte eine Anomalie für das vollständige Abenteuer sein, das IO zu präsentieren beabsichtigt, da uns während der Demo-Session gesagt wurde, dass das Spiel eine Vielzahl von offeneren Sandbox-Levels wie Hitman und fokussiertere lineare Levels wie dieses bieten wird. Da Bond noch nicht in die 00 aufgenommen wurde, bekamen wir auch nicht viel von den Gadgets und davon, wie Qs Einfluss in das Gameplay einsickern wird.

Klar war, dass sich die Persönlichkeit von Bond, die IO erschaffen hat, genau anfühlt und dem entspricht, was so viele von ihm erwarten. Er ist geschmeidig, intelligent, unerbittlich und kokett, ähnlich wie Daniel Craigs Version von 007. Auch wenn diese Demo kein massives Schaufenster des Hitman -Erbes bei IO war, versprach der Entwickler, dass das Spiel so konzipiert ist, dass es Orte bietet, an denen man nicht mit seiner Lizenz töten soll, da es einem das Leben nur schwerer macht, wenn auch mit Orten kombiniert, an denen man wie Rambo ohne Reue rennen und schießen kann.

Trotzdem bin ich im Moment fasziniert von diesem Spiel. Vielleicht ist es unser erster Vorgeschmack darauf, wie die Zukunft von Bond aussehen wird, jetzt, da Amazon mehr Kontrolle hat und die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson das Unternehmen verlassen haben. Es fühlte sich in seiner Struktur nicht immer authentisch nach Bond an, aber was das Spielerlebnis angeht, habe ich wenig Grund zu zweifeln, dass es dich in Atem halten wird, während du um die Welt fliegst, ein Vermächtnis hinterlässt und schließlich zu einer Legende im Geheimdienst Seiner Majestät wirst.