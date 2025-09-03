007 First Light für den Start im März bestätigt

HQ

Ben hatte gemischte Gedanken, nachdem er auf der Gamescom eine Gameplay-Präsentation von 007 First Light gesehen hatte, daher ist es gut, dass ihr jetzt sehen könnt, was er selbst gesehen hat.

Denn State of Play heute Abend hat das meiste von dem gezeigt, was Ben gesehen hat, was bedeutet, dass ihr sehen werdet, wie langsam und ruhig das Spiel beginnt, bevor es mit Dialogentscheidungen, etwas Infiltration, Nahkämpfen, Schießereien und einer Verfolgungsjagd heiß hergeht.

Eine Sache, die Ben in dieser Präsentation nicht bekam, war ein Veröffentlichungsdatum, da IO Interactive den State of Play mit der Ankündigung beendete, dass 007 First Light am 27. März auf PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Was haltet ihr von diesem ersten Gameplay-Material von 007 First Light ?