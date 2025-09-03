007 First Light Collector's Edition kostet erstaunliche 300 US-Dollar

HQ

Den Leaks zufolge wird die Standard Edition von 007 First Light für 70 US-Dollar auf Playstation 5, Xbox Series X/S, PC und Switch 2 starten. Wenn Sie jedoch auf etwas Auffälligeres abzielen, kostet Sie die Collector's Edition erstaunliche 300 US-Dollar. Berichten zufolge sind bereits Angebote bei Amazon für PS5, Xbox Series X und PC erschienen.

Was genau diese Premium-Edition enthält, bleibt ein Rätsel, aber angesichts des hohen Preises - fast die Hälfte der Kosten einer neuen Konsole - hoffen die Fans auf mehr als nur ein paar digitale Extras und kosmetischen Firlefanz.

007 First Light markiert das größte Soloprojekt von IO Interactive, ein filmisches Action-Erlebnis, in dem die Spieler als junger James Bond während seiner ersten Missionen für den MI6 auftreten. Erwartet brutale Nahkämpfe, Schießereien, Spionage-Gadgets, Fahrzeuge und weltumspannende Umgebungen – alles mit der für das Studio typischen Liebe zum Verborgenen und Detail.

Es bleibt also die Frage: Werden Sie sich First Light zulegen, und ist die 300-Dollar-Collector's Edition verlockend genug, um die Investition zu rechtfertigen?