Jake Paul hat seinen Mike-Tyson-Zahltag in eine 40-Millionen-Dollar-Ranch mit einer Landebahn und einer F1-Strecke verwandelt.

HQ

Jake Paul macht keine Subtilen. Er hat es nie getan. Als der YouTuber, der zum Preisboxer wurde, beschloss, den Reichtum seines Blockbuster-Mike-Tyson-Kampfes in ein Herzensprojekt zu stecken, war es nie ein ruhiger Landort mit Veranda und Schaukelstuhl gewesen.

Stattdessen hat Paul vielleicht das extravaganteste Nach-Kampf-Splurge Boxen enthüllt: eine weitläufige, 6.000 Hektar große Ranch in Georgia mit Plänen für eine private Landebahn, eine F1-ähnliche Strecke, Seen für Wassersportarten und vieles mehr. Und er nennt es Paul Reserve.

Die Geldspur führt zurück bis November 2024

Die Geldspur führt zurück bis November 2024, als Pauls umstrittener, aber äußerst lukrativer Sieg über Mike Tyson sowohl seine Karriere als auch sein Bankkonto veränderte. Diese Handtasche, wie er letztes Jahr enthüllte, wurde zur Grundlage für den Kauf des Grundstücks. Seitdem haben weitere Auszahlungen (von einem Punktesieg gegen Julio Cesar Chavez Jr. Mitte 2025 und sogar eine harte Niederlage gegen Anthony Joshua, die ihm einen doppelten Kieferbruch zuließ) die Umwandlung finanziert.

Während er an den Rand gedrängt und sich erholte, hat Paul das getan, was er am besten kann: die Reise dokumentieren. In einer kürzlichen Videotour führt er die Fans durch das riesige Gelände und gibt zu, dass er den Großteil davon noch nicht einmal erkundet hat. Drei Meilen Einfahrt führten zu einer Ansammlung neu gebauter Häuser, Werkstätten und Lagerräume, darunter ein Haus, das speziell für seinen Vater Greg entworfen wurde. Es gibt auch ein maßgeschneidertes Boxstudio, komplett mit einem Ring, der auf Pauls Trainingsbedürfnisse zugeschnitten ist.

Privater Flugplatz und F1-ähnliche Strecke

Doch es ist die Vision für das, was als Nächstes kommt, die die Fantasie wirklich beflügelt. "Wir werden eine Landebahn anlegen, um den Global Express zu landen: Paul Air", erklärt er und deutet über ein langes, flaches Gelände. Die Start- und Landebahn, so sagt er, wird etwa anderthalb Meilen lang sein. Durch dasselbe Gebiet wird eine vollständige F1-Rennstrecke verlaufen.

Paulus' Logik ist charakteristisch konträr. Anstatt Supersportwagen zu kaufen und sie auf der Autobahn im Leerlauf laufen zu lassen, will er zuerst die Strecke, den Spielplatz vor den Spielzeugen. Erst dann, sagt er, werde er seine Sammlung um die schnellsten Straßenfahrzeuge und speziell gebaute Rennmaschinen erweitern.

Und der Plan endet nicht bei persönlichem Genuss. Paul möchte die Ranch in einen ultra-exklusiven Motorsport-Mitgliedsclub verwandeln: Privathäuser entlang der Strecke, angeschlossene Garagen, Besitzer dürfen ihre Flugzeuge landen, ihre Motoren starten und direkt auf der Strecke wohnen.

Anderswo auf dem Grundstück...

Anderswo auf dem Grundstück wechselt der Ton von Benzin zu einer anderen Art von Adrenalin. Seen und Wasserwege sind bereits mit Jetskis und Wakesurf-Ausrüstung bestückt. Es gibt sogar das, was Paul stolz als die größte Razor-Offroad-Strecke der Welt beschreibt, die für Hochgeschwindigkeits-Dirt-Fahren in die Landschaft gehauen wurde.

Bei all ihrem Überfluss erfüllt die Ranch einen lang gehegten Traum. Paul gibt zu, dass er sich seit über 15 Jahren eine solche Immobilie wünscht. Obwohl er bereits ein prunkvolles Herrenhaus in Puerto Rico besitzt, bietet die Ranch etwas anderes. Georgia, so sagt er, erfüllte jedes Kriterium: flaches Land für Flugzeuge und Rennen, Seen für Wassersport und das Wetter mild genug, um es das ganze Jahr über zu genießen.

"Ich wollte nicht, dass es jemals kalt wird", erklärt er und erinnert sich an Bergranches, wo der Winter die Hälfte des Kalenders dominiert. Paul schätzt, dass er immer noch weniger als ein Fünftel seines Landes gesehen hat. Und wenn du auch einen Teil davon sehen willst, findest du oben das Video, in dem er alles zeigt...