Jake Paul vs. Anthony Joshua: Wie spät ist es und wie man den Boxkampf anschaut

Jake Paul, YouTuber, der zum Boxer wurde, hebt seine Boxkarriere auf neue Höhen, indem er gegen den erfahrenen Boxer Anthony Joshua antritt. Paul (28 Jahre alt), der im November 2024 berühmt gegen Mike Tyson kämpfte und ihn in einem der meistverfolgt Boxkämpfe aller Zeiten besiegte, möchte dieses Kunststück gegen Anthony Joshua (36 Jahre alt) wiederholen.

Joshua ist jünger als Tyson (der zum Zeitpunkt des Kampfes 58 Jahre alt war) und noch aktiv, obwohl sein letzter Kampf im Juni 2024 eine Niederlage gegen Daniel Dubois war. Joshua hat 28 seiner 32 Kämpfe gewonnen, davon 25 durch K.o., während Jake Paul 12 seiner 13 Kämpfe gewonnen hat, davon 7 durch K.o. Allerdings gibt es einen großen Gewichtsunterschied, da Paul in der Cruisergewichtsklasse und mit deutlich weniger erfahrenen Boxern als Joshua angetreten ist.

Joshua, ehemaliger einheitlicher Weltmeister im Schwergewicht (er hielt alle Gürtel zweimal zwischen 2017 und 2019 bis 2021), ersetzte in letzter Minute Gervonta Davis, die von Pauls Promoter-MVP wegen häuslicher Gewalt fallen gelassen wurde.

Zeit und wie man den Boxkampf zwischen Jake Paul und Anthony Joshua anschaut

Die Veranstaltung findet am Freitag, den 19. Dezember, in Las Vegas statt. In europäischer Zeit beginnt die Hauptkampfkarte um 2:00 Uhr MEZ, 1:00 Uhr GMT am Samstag, den 20. Dezember, und wird weltweit über Netflix ausgestrahlt, je nach Abo.

Der Kampf zwischen Paul und Joshua wird jedoch etwa zwei, zweieinhalb Stunden nach Beginn der Hauptkarte beginnen, also vielleicht gegen 4:00 Uhr MEZ, 3:00 Uhr GMT.

Der Kampf zwischen Paul und Joshua wird das Hauptevent sein, aber es wird weitere Kämpfe auf der Hauptkarte geben, darunter ein Kampf zwischen Alycia Baumgardner und Leila Beaudoin um die WBO-, IBF- und WBA-Superfedergewichtstitel der Frauen:



Schwergewicht: Jake Paul vs. Anthony Joshua



Superfedergewicht: Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin



Cruisergewicht: Anderson Silva vs. Tyron Woodley



Bantamgewicht: Cherneka Johnson vs. Amanda Galle



Leichtgewicht: Caroline Dubois vs. Camilla Panatta



Strohgewicht: Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos



Weltergewicht: Avious Griffin vs. Justin Cardona



Cruisergewicht: Keno Marley vs. Diarra Davis Jr



Wer ist der Favorit zwischen Jake Paul und Anthony Joshua?

Das Match dauert acht Sätze mit jeweils 3-minütigen Runden. Im Gegensatz zum letztjährigen Match gegen Mike Tyson ist diesmal Anthony Joshua Favorit, und einige Experten zweifeln ernsthaft daran, dass Jake Paul seine Linie gegen jemanden wie Joshua, der von den meisten als Favorit angesehen wird, standhalten kann.

Das verspricht zumindest ein spannenderes und unvorhersehbareres Match zu werden: Freust du dich auf den Kampf zwischen Jake Paul und Anthony Joshua?