Julio César Chávez Jr. (ehemaliger Boxweltmeister) nach Niederlage gegen Jake Paul von den US-Einwanderungsbehörden verhaftet

HQ

Nur wenige Tage nach seiner einstimmigen Niederlage gegen Jake Paul in Anaheim ist der mexikanische Boxer Julio César Chávez Jr. in seinem Haus in Los Angeles von US-Einwanderungsbeamten verhaftet worden. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums wird Chávez beschuldigt, bei einem Green-Card-Antrag für 2024 gelogen zu haben, und droht nun die Abschiebung, obwohl er mit einem amerikanischen Staatsbürger verheiratet ist. Der 39-jährige Kämpfer, Sohn des legendären Weltmeisters Julio César Chávez, steht auch unter Verdacht wegen angeblicher Verbindungen zum mexikanischen Sinaloa-Kartell, einer Gruppe, die von der US-Regierung als ausländische Terrororganisation eingestuft wird.

Die Behörden bestätigten, dass mehr als zwei Dutzend Bundesbeamte den Boxer im Stadtteil Studio City festgenommen hatten, und erklärten, er habe sein Visum überschritten, bevor er im Januar unter vorübergehender Bewährung wieder ins Land einreiste. Das DHS enthüllte auch, dass Chávez in Mexiko wegen angeblicher Beteiligung an organisierter Kriminalität und Waffenhandel gesucht wird. Seine Frau, Frida Muñoz Chávez, war zuvor mit Edgar Guzmán, dem Sohn des ehemaligen Kartellführers Joaquín "El Chapo" Guzmán, verheiratet, was die Ermittlungen rund um seinen Fall vertiefte.

Chávez' Anwaltsteam hat die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen, sie als "empörend" bezeichnet und vor dem gewarnt, was sie als politisch motivierten Versuch bezeichnen, Angst zu schüren. Anwalt Michael Goldstein erklärte, dass Chávez im Jahr 2024 nie wegen Waffenbesitzes verurteilt wurde, wie das DHS behauptet, und stattdessen in einem Ablenkungsprogramm für psychische Gesundheit eingeschrieben ist, das dazu führen könnte, dass die Anklage fallen gelassen wird.

Einst als Boxkönig angesehen, war die Karriere von Chávez Jr. lange Zeit von Kontroversen geprägt. Nachdem er 2011 den WBC-Titel im Mittelgewicht gewonnen hatte, verlor er ihn im folgenden Jahr und musste seitdem mehrere Sperren wegen Drogenverstößen hinnehmen. Mit einer Bilanz von 54 Siegen, 6 Niederlagen und 1 Unentschieden, darunter 34 Knockouts, und einst ein Champion im Ring, könnte Julio César Chávez Jr. nun gegen seinen bisher härtesten Gegner antreten.