Mike Tyson vs. Jake Paul: Wie spät ist es und wo kann man den lang erwarteten Boxkampf in Europa sehen?

HQ

Diesen Freitagabend (oder besser gesagt, Samstag im Morgengrauen in Europa) findet ein Boxevent statt, das man nicht verpassen sollte: Mike Tyson, ehemaliger unangefochtener Schwergewichtsweltmeister und einer der wildesten Kämpfer in der Geschichte des Boxens (mit einer Knockout-to-Win-Rate von 88%, 50 gewonnenen Kämpfen und nur 6 Niederlagen), und Jake Paul, YouTuber, der zum Boxer wurde und ebenfalls eine hervorragende Bilanz vorweisen kann: 10 Siege, 7 durch K.o. und nur 1 Niederlage.

Das Paul vs. Tyson-Event wurde Anfang des Jahres von Netflix angekündigt und weckte große Vorfreude, da es das erste Mal seit 19 Jahren sein würde, dass Tyson für einen Profikampf in den Ring steigt. Ursprünglich sollte der Kampf ein Schaukampf werden, wurde aber später von den texanischen Aufsichtsbehörden als sanktionierter, professioneller Kampf genehmigt.

Der 27-jährige Paul wird gegen den 58-jährigen Tyson kämpfen, den größten Altersunterschied, der jemals für ein Profimatch verzeichnet wurde. Es fühlt sich mehr als ein Kampf an, es fühlt sich an wie ein Generationenkampf.

Wann beginnt der Kampf Paul gegen Tyson?

Dieses Spiel wurde von Netflix organisiert und findet im AT&T Stadium in Arlington, Texas, statt. Nachdem es aufgrund eines Geschwürs, das Tyson erlitten hatte, vom Juli 2020 verschoben wurde, findet es am Freitag, den 15. November um 20 Uhr ET / 17 Uhr PT in den USA statt.

Wie spät ist es in Europa? Das wäre 1 Uhr morgens in Großbritannien, 2 Uhr morgens in MEZ (mitteleuropäischer Zeit) am Samstag, den 16. November.

Der Kampf Paul gegen Tyson wird jedoch der letzte Kampf der Veranstaltung sein. Es wird noch weitere Kämpfe geben, darunter einen Rückkampf zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano um die Titel im Superleichtgewicht der Frauen.

Der Kampf zwischen Mike Tyson und Jack Paul wird also wahrscheinlich nicht vor 4 Uhr morgens britischer Zeit, 5 Uhr MEZ am Samstagabend bis zum Morgengrauen beginnen. Vielleicht kann man es später aber nicht mit Sicherheit wissen, es sei denn, man schaut es sich live an...

Das Event wird NUR weltweit auf Netflix zu sehen sein, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Freitag ein aktives Abonnement haben. Wenn ja, können Sie jetzt alle drei Folgen der Dokumentarserie Countdown: Paul vs. Tyson ansehen.