Italien und Norwegen bereiten großes Sicherheitsaufgebot für die bevorstehenden WM-Spiele gegen Israel vor

HQ

In dieser Woche finden für die europäischen Nationen die WM-Qualifikationsspiele statt, und viele werden nicht nur ihre eigenen Nationalmannschaften überprüfen, sondern auch genau beobachten, was in der Gruppe I passiert, in der es mit Israel geht, das noch Optionen auf eine Qualifikation hat. Da die FIFA sich weigert, Israel zu suspendieren und die Entscheidung der UEFA überlässt, und Donald Trump droht, jeden Versuch, das Land zu sperren, zu blockieren, stellt sich nun die Frage, was passieren wird, wenn Israel es schafft, sich zu qualifizieren.

Israel ist in Gruppe I, angeführt von Norwegen, mit 15 Punkten, was vor allem Erling Haaland zu verdanken ist, der kürzlich beim 11:1-Sieg gegen Moldawien fünf Tore erzielte. Italien und Israel haben beide 9 Punkte, wobei Italien aufgrund eines besseren Torschnitts (5 gegen 4) vorne liegt.

Norwegen wird sich wahrscheinlich direkt für die Gruppenphase qualifizieren, und die Mannschaft, die den zweiten Platz belegt hat, wird in die Play-offs einziehen.

Israel besucht diese und nächste Woche Italien und Norwegen

Die bevorstehenden Spiele zwischen Norwegen und Israel (Samstag, 11. Oktober) in Oslo und Italien und Israel (Dienstag, 14. Oktober) in Udine könnten entscheidend sein. Beide Spiele werden schwer bewacht und mit reduzierter Kapazität (3.000 Zuschauer in Oslo, 6.000 in Udine).

Der Bürgermeister von Udine, Alberto Felice de Toni, sagte, er habe um die Verschiebung des Spiels gebeten, "weil die Atmosphäre für eine nationale Feier, wie es sich für ein Spiel der Nationalmannschaft gehört, nicht richtig war, aber dieser Antrag wurde nicht berücksichtigt". Dann bat ich darum, es hinter verschlossenen Türen zu spielen, aber die FIFA gewährte es auch nicht. Italien hat eine Reihe von Generalstreiks und Protesten gegen Israel durchgeführt, um das Ende des Völkermords in Gaza zu fordern.

"Am Ende werden wir 6.000 Menschen im Stadion und 10.000 draußen haben", fügte De Toni hinzu (via Reuters). "Es ist eine Situation, die uns ziemlich aufgezwungen wurde, die Situation ist dramatisch und paradox, es werden mehr Menschen draußen sein als in der arena."