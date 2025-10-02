FIFA lehnt Suspendierung Israels ab, "wir können geopolitische Probleme nicht lösen"

HQ

Die FIFA wird keine unmittelbaren Maßnahmen ergreifen, um Israel zu sanktionieren, wie mit den Worten von FIFA-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag nach einer Ratssitzung in Zürich deutlich wurde. "Die FIFA kann keine geopolitischen Probleme lösen, aber sie kann und muss den Fussball auf der ganzen Welt fördern, indem sie sich seine einigenden, bildungspolitischen, kulturellen und humanitären Werte zunutze macht."

Der Rat traf keine Entscheidung darüber, ob Israel ausgeschlossen werden soll, nachdem der Druck anderer internationaler Fußballverbände und sogar von Experten der Vereinten Nationen zugenommen hatte, die die FIFA und die UEFA aufgefordert hatten, Israel zu suspendieren und damit die Teilnahme an Wettbewerben wie der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer zu verbieten.

"Es gibt einen rechtlichen und moralischen Imperativ, jetzt alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord in Gaza zu beenden", erklärte eine Gruppe von UN-Experten in einem Brief letzte Woche. In seiner Eröffnungsrede für das Treffen am Donnerstag bezog sich Infantino nicht direkt auf den Krieg in Gaza, sondern richtete seine Gedanken einfach an "die vielen Konflikte, die es heute auf der ganzen Welt gibt".

Zuvor, am Mittwoch, hatte FIFA-Videpräsident Victor Montagliani gesagt, dass die Entscheidung, Israel zu suspendieren, bei der UEFA, dem europäischen Dachverband, liegen sollte, also "müssen sie sich damit auseinandersetzen".