Erling Haaland schärfte sein Ziel gegen Moldawien beim historischen 11:1-Sieg gegen Moldawien in der WM-Qualifikation. Der Star von Manchester City erzielte fünf Tore, Arsenal-Kapitän Martin Ødegaard einen weiteren Treffer, Thelo Aasgaard von den schottischen Rangers vier und Felix Horn Myhre von Brann den ersten Treffer.

Norwegen gab im Ullevaal-Stadion in Oslo 34 Schüsse ab, davon 18 Schüsse, die das Tor erreichten, und hatte 71 % Ballbesitz. Selbst das einzige Tor der Republik Moldau war ein Eigentor von Leo Skiri Østigård aus Genua.

Damit ist es gleichauf mit Mazedonien 11:1 Liechtenstein aus dem Jahr 1996 und damit der höchste Sieg aller europäischen Mannschaften in einem WM-Qualifikationsspiel.

Moldawien, das am Ende der Gruppe 1 steht, hat alle fünf Spiele verloren, insgesamt 3 Tore erzielt und 25 Tore erzielt. Das Land liegt in der FIFA-Rangliste auf Platz 154 von 210, hinter Guyana.

Norwegen, das in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 33 steht, führt die Gruppe I mit fünf Siegen vor Italien und Israel an und ist auf dem Weg zu seinem ersten großen Turnier seit der UEFA Euro 2000, als es im Geburtsjahr von Haaland in der Gruppenphase verlor. Die letzte Weltmeisterschaft fand 1998 statt.