Die Vereinigten Staaten werden jeden Versuch blockieren, Israel von der Weltmeisterschaft 2026 auszuschließen

Die Debatte über die Teilnahme Israels an internationalen Wettbewerben erreichte diese Woche die Vereinten Nationen, als eine Expertengruppe die FIFA und die UEFA aufforderte, das Land zu entfernen, nachdem die UNO in diesem Monat anerkannt hatte, dass die Regierung von Benjamin Netanjahu einen Völkermord an Palästina begeht.

Israel hat in jüngster Zeit an Wettbewerben wie der EuroBasket oder dem Davis Cup im Tennis teilgenommen, sowie an dem berühmten Fall von Israel-Premier Tech, einem privaten Team, das den Namen des Landes trägt und während der Vuelta a España für Aufstände sorgte.

Im kommenden Sommer sind die Vereinigten Staaten gemeinsam mit Mexiko und Kanada bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft dabei. Und die US-Regierung, Verbündeter Israels, wird das Verbot des Landes nicht zulassen. "Wir werden auf jeden Fall daran arbeiten, jeden Versuch, die israelische Fußballnationalmannschaft von der Weltmeisterschaft auszuschließen, vollständig zu unterbinden", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums gegenüber BBC Sport.

Israel hat sich noch nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert (keines der europäischen Länder hat dies bereits getan), ist aber Teil der WM-Qualifikation und trifft am 11. Oktober auf Norwegen und am 14. Oktober auf Italien.

Gleichzeitig wird die UEFA bereits nächste Woche darüber debattieren, ob sie Israels Nationalmannschaften und Klubs (wie Maccabi Tel Aviv, das derzeit in der Europa League spielt) sperrt. Laut Associated Press wird erwartet, dass eine Mehrheit des 20-köpfigen UEFA-Exekutivkomitees ein Votum für die Suspendierung israelischer Mannschaften vom internationalen Spielbetrieb unterstützen wird, sagten zwei Quellen.