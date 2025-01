Indiana Jones and the Great Circle: Eine Anleitung zum Finden der 24 Sukhothai-Relikte

HQ

Wenn Sie den Indiana Jones and the Great Circle Anleitungen auf Gamereactor folgen, haben wir bereits die 10 antiken Reliquien des Vatikans und die 15 Reliquien von Gizeh zusammengestellt. Darüber hinaus beginnt man zu verstehen, wozu diese Jahrtausende alten Artefakte, die weit vor jeder gegenwärtigen Zivilisation entstanden sind, in den Haupthandlungen und wiederum scheinbar mit der zentralen Geschichte verbunden sind.

Wenn du nach deinen kurzen, linearen Himalayan und Shanghai Reisen dachtest, dass dem Spiel langsam die Open-World-Ideen und weitläufigen Gebiete ausgehen, könntest du nicht falscher liegen. Willkommen in Sukhothai, Siam, das heute als Thailand bekannt ist.

So schließt ihr die Quest "Entdeckung der Rätsel der Urahnen" in Sukhothai ab

Diese wunderschöne Dschungelkarte, auf der man fast spüren kann, wie die Mücken einen stechen, ist so groß und abwechslungsreich, dass man zum ersten Mal ein Transportmittel (abgesehen von der nützlichen Schnellreise zwischen den Wegweisern) benutzen wird, um sie zu umgehen. Sobald du dich in dem Dorf Khaimuk Saksit niedergelassen hast, machst du dich mit Gina (die ironischerweise nicht schwimmen kann und Angst vor Wasser hat) auf den grünen Flüssen auf den Weg, um in den verschiedenen Gebieten anzulegen; von buddhistischen Tempeln bis hin zu faschistischen italienischen Militäranlagen, die ihrerseits vom Nazi-Bösewicht Sturmbannführer Emmerick Voss kontrolliert werden.

Werbung:

Wie bei den Medizinflaschen von A Remedy for All, den verlorenen Artefakten oder den prügelnden Höhlen handelt es sich bei der Riddles of the Ancients Discovery um eine sich wiederholende Missionsstruktur, mit identischem Format und identischen Zutaten wie zuvor. In diesem Sinne wollen wir die 24 Relikte in Siam finden.

Bonus: Wo finde ich den Relikte von Sukhothai Map Guide?

Sukhothai öffnet sich von Anfang an für die freie Erkundung, denn das Spiel versteht bereits, dass man in seinen Systemen ziemlich erfahren ist. Wir erinnern dich jedoch immer wieder an unseren wichtigsten Tipp: Wenn du der Hauptgeschichte folgst (in diesem Fall auf der Suche nach Die gesegnete Perle ) wirst du die verschiedenen Gebiete durchkämmen und wenn du gründlich erkundest, wirst du auch fündig, was du für die Nebenquests brauchst.

Um alle 24 antiken Relikte in Siam in die Hände zu bekommen, können Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, aber Sie können auch zusätzliche Anleitungen in der Broschüre finden, die sie auf der Karte markiert. In diesem Fall ist das Buch versteckter als sonst, sowohl buchstäblich (am hinteren Ende der Karte) als auch im übertragenen Sinne (beim Lösen eines Rätsels).

Werbung:

"Ein altes esoterisches Manuskript, das einen Bericht über die Reliquien der Vorfahren gibt, die Gerüchten zufolge in Sukhothai gefunden wurden"

Das Manuskript erwartet dich, sobald du das Elefant im Zimmer-Mysterium hinter Voss' Lager gelöst hast. Wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich nach der Voss' Goldversteck-Feldforschung in dieses Gebiet gehen, mit der Absicht, das enteignete Nazi-Gold zu stehlen, um euch das Atemgerät leisten zu können, das es euch ermöglicht, viel länger unter Wasser durchzuhalten.

Das Lager ist, zusammen mit der Waffenkammer, das am besten bewachte Gebiet auf dieser Karte, also müsst ihr vorsichtig sein und/oder euch schnell die Verkleidung der Royal Army besorgen, um unauffälliger zu sein. Auf jeden Fall geht man zum hinteren Rand der Karte (dem nördlichsten Bereich) und man sieht auf der linken Seite einen kleinen Tempel, der nur von zwei Faschisten bewacht wird. Vor seiner Tür hebt ein steinerner Elefant seinen Rüssel und begrüßt Sie.

Im Inneren musst du ein ziemlich cooles Rätsel lösen, bei dem du Elefantenfiguren auf verschiedenen Sockeln platzieren musst. Wir lassen Sie Ihrem Instinkt folgen, aber wenn Sie nicht weiterkommen, denken Sie, dass Sie vielleicht nicht nach oben geschaut haben. Sobald du fertig bist, erhältst du die Karte der Sukhothai-Relikte und eine schöne Summe an Abenteuerpunkten.

Uraltes Relikt 1: Die Truhe der Schlange

OK, du kannst dieses Relikt viel später in die Hände bekommen, aber da wir über Camp Voss gesprochen haben, ist es nur passend, dass wir dir erzählen, wie du eines der aufwendigsten Relikte in Indiana Jones and the Great Circle bekommst, zumal es sich über mehrere Karten und Kapitel erstreckt.

Diese Truhe, die sich Sturmbannführer Voss von Gizeh geliehen hat, erwartet euch in den Zelten neben dem Speisesaal, sobald ihr sein Lager durch das Haupttor auf der rechten Seite betrittt. Du kannst dich entweder hineinschleichen oder eine Uniform der Royal Army tragen. Es ist eine sehr auffällige Truhe, auf der eine zusammengerollte Schlange ruht, und es gibt kein Passwort, um sie zu öffnen, sondern drei verschiedene Schlüssel, die in der Spielwelt verloren gegangen sind.

Die Mission ist nicht so kompliziert, sondern einfach lang, und du musst Lust haben, ein paar gute Spaziergänge durch Orte zu machen, die du bereits besucht hast. Wir werden nicht zu lange darauf eingehen, denn wenn du es im Log markierst, siehst du die Orte, aber denk daran, dass du für die drei alten Schlüssel mit dem Atemgerät tauchen musst, um einen Holzbalken unter Wasser zu entfernen und in jeder der nächsten drei Karten einen geheimen Winkel zu finden:



Im Vatikan: Indem man den ganzen Weg zurück nach dem Rätsel der Heiligen Wunden geht, in die Nekropole unter dem Tower of Nicholas V (oder indem man sich dort hinabfallen lässt, wo die mechanische Schaufel war, von der Ausgrabung). Fahren Sie weiter zu dem großen Raum mit einem Kronleuchter und einer zerbrochenen Brücke und tauchen Sie ab, um den Tunnel zu finden.

In Gizeh: Aber gibt es Wasser in der Wüste? Ja, denken Sie daran, dass Sie bereits mit dem antriebslosen Aufzug in die Grube eintauchen mussten. Finde deinen Weg zum Raum für Stromschläge und suche nach dem Loch unter Wasser.

In Shanghai: Im südwestlichen Teil der Karte, im einzigen Bereich mit Wasser, neben der kleinen Brücke, in der hintersten Ecke.



Mit den drei uralten Schlüsseln in deinem Besitz kehrst du nach Sukhothai zurück (das blaue Aktenkoffer-Symbol markiert, wo du nach dem letzten Speichern wieder auftauchst) und öffne die Schlangentruhen, um das Relikt und 250 Questpunkte zu nehmen.

Ancient Relic 2: Indiana Jones auf der Suche nach dem verlorenen Neffen

Euer Auftrag mag anders sein, aber wir haben unsere nächsten drei Relikte auf unserem Weg durch die Ruinen von Wat Si Sawai eingesammelt, als wir die Nebenquest Fieldwork "Das Kind, das verschwunden ist " abgeschlossen haben, die, wie Ihr vielleicht wisst, bereits die "Rettung" oder zumindest die Befreiung von Sunans Neffen Aran beinhaltet. der schon aussieht wie ein thailändischer Indiana Jones.

"Es scheint, dass Aran im Wat Si Sawai eine interessante Entdeckung gemacht hat. Wenn er fehlt, ist das der beste Ort, um mit der Suche zu beginnen."

Der erste ist leicht zu finden, sobald man durch die Ruinen geht, am westlichen Ende. Werfen Sie einen Blick auf die beigefügten Bilder, um sich zu orientieren.

Ancient Relic 3: Rufen Sie die Super Mario-Brüder im Doppelpack an

Dieser Tempel im Wat Si Sawai hat zwei Pfeifenpuzzles. In der ersten, die einfacher und einführender ist, siehst du eine verdächtige Wand neben einem der Ellbogen, die du für den Zirkel benötigst. Klopfe es um und du wirst deinen Preis finden.

Ancient Relic 4: Zu deinen Füßen, Göttin Shiva

Erkunden Sie den Tempel weiter, kommen Sie an den Bereichen mit riesigen Zahnrädern, Wasserrädern und beweglichen Plattformen vorbei, und Sie kommen zum zweiten Klempnerrätsel, dem Khmer Pipeworks Puzzle. Die Lösung ist ziemlich einfach, sobald Sie den Wasserhahn in Gang setzen, aber wir haben unten Indys Notizen angehängt, falls Sie nicht weiterkommen. Wenn du alles richtig machst, befreist du Aran endlich und er gibt dir Zugang zum Shiva-Schrein, einer letzten Geheimkammer. Das Relikt erwartet Sie buchstäblich zu seinen Füßen.

Uraltes Relikt 5: Ich nehme es und fliehe...

Das nächste uralte Relikt (obwohl es unser erstes war) findet man gleich nach dem Anlegen neben der geheimen Waffenkammer von Voss, südöstlich der zentralen Insel der Karte. Du kannst dir die beigefügte Karte ansehen: Verlasse das Boot, nähere dich dem faschistischen Waffenlager im Militärkomplex, und du stößt fast gegen es, denn es wartet in einer Kiste auf einem Tisch auf dich. Wenn Sie nicht in der Uniform der Royal Army sind, empfehlen wir Ihnen, arrivederci zu sagen und sich bis später davonzuschleichen...

"Es ist sehr, sehr alt"

Uraltes Relikt 6: Zahnradsäule aus den Kaskadenruinen (1/6).

In Sukhothai gibt es mehrere Zahnradrätsel, bei denen Khmer Holzzahnräder platziert werden müssen, um einen Mechanismus zum Laufen zu bringen. Du hast es bereits im Wat Si Sawai gesehen, wo es das Sternensystem neben den Wasserleitungen ist, aber es gibt auch kleine Rätsel dieser Art, die überall auf der Kapitelkarte verstreut sind.

Sie sind alle unterirdisch, und man muss in sie eintauchen wie in einen Brunnen. Bevor Sie dies tun, beachten Sie jedoch die Säule der Zahnräder, die ihre Anwesenheit außerhalb anzeigt: Die Anzahl der Zahnräder auf der Säule gibt an, wie viele der kleinen Zahnräder Sie benötigen, um das Rätsel zu lösen. Interessant, nicht wahr?

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf und dem Wissen, dass kleine Zahnräder angesammelt und mit dir getragen werden können (sogar von anderswo, wie in den Zahnrädern, um die versteckte Tür zur versteckten Pyramide zu öffnen), kannst du jetzt diese Art von Gefängnissen auf deinem Abenteuer freischalten.

Zum Beispiel dieser im Westen, in den Ruinen des Wasserfalls, erfordert nur vier Gänge und ist ein Kinderspiel.



Profi-Tipp: Vergessen Sie nicht, die kleinen Zahnräder mitzunehmen, bevor Sie losfahren!



Ancient Relic 7: Bevor dich die Anakonda beißt!

Wir wissen nicht, was eine Anakonda anstelle einer Python in Thailand macht, aber wir wussten auch nicht, was ein Nazi-Kriegsschiff auf dem Gipfel eines Himalaya-Berges tat, und Tatsache ist, dass diese riesige Schlange eines der Highlights des Spiels und vielleicht Indys größte Angst ist.

Wenn du die versteckte Tür zur versteckten Pyramide öffnest, wirst du sehen, dass das erste der vier Relikte, die du in diesen Ruinen bekommen kannst... ist nicht so versteckt. Stoppen Sie das Boot mit Gina am eingestürzten Turm auf der linken Seite und versuchen Sie nicht, einzutauchen, denn Sie werden der Snack des Reptils sein. Springe einfach auf die Spitze der Ruine und schnapp dir dein uraltes Relikt.

Ancient Relic 8: Nachdem es dich viele Male gefressen hat

Sobald du dich zum ersten Mal mit der Riesenschlange auseinandergesetzt hast, hast du es geschafft, dich durch einen geheimen Unterwassereingang zum Tempel zu schleichen, beginnend an der gegenüberliegenden Säule zum Relikt im Inneren. Sobald du deinen Kopf sicher aus den Ruinen herausgestreckt hast, schaust du zurück in die Höhle, denn dort erwartet dich dein Relikt.

"Es wird die Sammlung bereichern"

Ancient Relic 9: In der Steinbibliothek

Wenn du die Nephilim-Steinbibliothek betrittst (die wie ein großer Tetris-Raum aussieht) und Indy einen Kommentar abgibt, gehe nach rechts, anstatt deinen Weg fortzusetzen, und unten findest du deinen Preis.

Uraltes Relikt 10: Besteigung des Nephilim-Turms

Du hast anscheinend die Riesenschlange am Ende der Bibliothek besiegt (der Dreizackkampf unter dem Kriegselefanten) und kletterst nun das Innere der Pyramide hinauf, indem du springst und Peitschenpunkte mit den Dreizacken erhältst, die in riesigen Pilzen stecken.

Wenn es so aussieht, als ob du das Ende erreicht hast, um nach draußen zu gehen und Gina zu retten, um dir zu helfen, tu es nicht: Klettere weiter (siehe den Schlangenschuppen auf dem Bild als Referenz) und am höchsten Punkt, den du erreichen kannst, erwartet dich ein Relikt.

Ancient Relic 11: Hinter dem Wasserfall, natürlich!

Was wäre ein Abenteuerspiel ohne ein Geheimnis hinter einem Wasserfall? Schauen Sie auf die Karte, um den genauen Ort zu finden, und steigen Sie ohne Angst aus dem Boot, Sie sind auf den Beinen. Im Inneren findest du ein neues Rätsel, das mit den Relikten, die du bisher gesammelt hast, gelöst werden kann.

Wir haben über all dies in unserem anderen Leitfaden zum Lösen des ersten Rätsels der antiken Relikte gesprochen, und wenn man bedenkt, wie viele Sie zu diesem Zeitpunkt bei sich tragen werden, werden Sie es angenehmer finden als eine Bootsfahrt.

"Wer hat das getan?"

Ancient Relic 12: Im Norden, hinten

Das ist einfach und erfordert nur den Schrein, der im Norden der Karte zwischen der versteckten Pyramide und Voss' Lager markiert ist. Notieren Sie sich, wo wir das Boot verlassen haben.

Uraltes Relikt 13: Zahnradsäule des Dorfes (2/6)

Eine weitere Getriebesäule. Erinnert euch an die Tipps, die wir euch für die Zahnradsäule in den Wasserfallruinen oben gegeben haben und wendet sie hier an. Wie Sie sehen können, benötigen Sie für dieses Rätsel nur fünf Zahnräder und der Trick besteht darin, zu verstehen, dass die beiden großen Scheiben, die mit einem Symbol gekennzeichnet sind, verbunden sind und sich zusammen bewegen. Sehen Sie sich unsere Lösung an:

Ancient Relic 14: Begegnung mit Annika Lund

Wir befinden uns im vorletzten Tempel von Sukhothai und führen Eine Studie in Angst für Pailin durch, der seinerseits durch die Explosionen, die südlich des Dorfes, südöstlich der Karte entdeckt wurden, erschreckt wurde. Mit anderen Worten, wir betreten die Khmer-Galerien, in denen bis zu drei antike Relikte auf uns warten.

Die erste ist einfach. Du bekommst es kurz nachdem du deine Ex-Alumni Annika Lund (die dir in diesem Bereich helfen wird ) getroffen und das erste Schlüsselrätsel aus Holz gelöst hast, wenn du die Zahnräder stoppst, die einen Raum blockieren. Bevor du gehst, springe zu der Stelle, an der du unten angezeigt wirst, und sammle dein Relikt ein.

Ancient Relic 15: Auf der Suche nach dem Grab des wahren Dämons

Auf halbem Weg durch diesen mit Fallen gefüllten Tempel müsst ihr eine Ecke hinaufklettern und ein wenig zu hoch klettern, um euer zweites Relikt von der Stätte zu bekommen. Sehen Sie sich den genauen Punkt auf der Karte an:

Ancient Relic 16: Beim Kopf des Dämons

Der letzte Raum des Tempels ist die Grabkammer. Das Relikt befindet sich auf der rechten Seite des Dämonenkopfes, aber da es angehoben ist, musst du auf der linken Seite hochklettern und mit der Peitsche hinübergehen. Alles, was du jetzt tun musst, ist das Rätsel des versiegelten Sarkophags zu lösen, um hier rauszukommen...

Antikes Relikt 17: Wat Si Sawai Zahnradsäule (3/6)

Ein anderer über Khmer-Holzzahnräder, südwestlich der Karte. In diesem Fall benötigen Sie sechs. Ignorieren Sie den großen in der unteren rechten Ecke, der mit Vegetation übersät ist. Wenn Sie auch nicht weiterkommen, sehen Sie sich die Lösung im angehängten Bild an.

Uraltes Relikt 18: Wat Mahathat Zahnradsäule (4/6)

Für dieses Puzzle benötigst du sechs kleine Zahnräder aus Holz. Es befindet sich in der Nähe des Bereichs der diebischen Affen. Sehen Sie sich die Lösung an, wenn Sie nicht wissen, wie es geht, aber der Schlüssel ist, dieses Mal die großen, mit Vegetation bedeckten Zahnräder auf der linken Seite zu verwenden.

"Bei mir ist es sicher"

Uraltes Relikt 19: Zahnradsäule der versteckten Plattform (5/6)

Mindestens sieben Khmer-Zahnräder sind erforderlich, um dieses Rätsel im Nordosten zu lösen. Es ist einfach, wenn Sie die Blockadepunkte entlang der Äste vermeiden. Und nein, es macht keinen Sinn, das Feuerzeug herauszunehmen, um sie zu verbrennen. Notieren Sie sich den Standort und die Lösung:

Uraltes Relikt 20: Zahnradsäule am Flussufer (6/6)

Das anspruchsvollste in Bezug auf die Ausrüstung (Sie benötigen 10, das Maximum, wenn Sie die aus anderen Rätseln und die aus dem versteckten Tor sammeln), ist nicht so schwer zu lösen. Schauen Sie sich das Bild an, wenn Sie die Lösungsinspiration brauchen.

Ancient Relic 21: Bevor du dich in der Vergangenheit verirrst...

Du kannst diese Quest sogar viel früher bekommen als die vorherigen, abhängig von deiner Questreihenfolge. Wir haben es zum Beispiel im Schritt vor dem Betreten der versteckten Pyramide aufgegriffen, indem wir die Lost in the Past Fieldwork abgeschlossen haben (ja, dieser fantastische halluzinogene Albtraum von Indy wegen des Froschgiftes). Diese wird aktiviert, sobald Sunan euch beim Angeln im Dorf von der Legende des goldenen Hakens und der Story of the Ancients erzählt.

Du kannst entweder warten, bis der Traum vorbei ist, oder die Reliquie erreichen, bevor du mit dem Gebet beginnst, aber sie wartet rechts von der Säule auf dich und kriecht durch eine Ecke.



HINWEIS: Sobald du die ersten 21 antiken Relikte von Sukhothai erhalten hast, wirst du überrascht sein, dass sie nicht mehr auf der Karte eingezeichnet sind, die du am Anfang erhalten hast. Wenn du jedoch Discovery markiert hast und die Journal hochziehst, zeigen sie dir, wo sie sich in Bezug auf Indys Position auf der Welt befinden. Es sieht so aus, als wäre es durch die Mitte der Karte, unterirdisch, oder? Es stimmt. Endlich ist es an der Zeit, den Wat Mahathat zu betreten...



"Wat Mahathat, der Tempel der großen Reliquie, wurde vom ersten König von Sukhothai gegründet"

Ancient Relic 22: Machen Sie einen Bleistift-Tauchgang

Der erste liegt auf deinem Weg. Schließe "das große Spiel" (diese eigentümliche Art des lebendigen Schachs) ab, und sobald du in das Wasser wirfst, wo das Bild dich zeigt, wirst du dieses Unterwasserrelikt finden.

Ancient Relic 22: Hinten, auf der rechten Seite

Bevor du den inneren Tempel des Wat Mahathat betrittst, wo dich die gesegnete Perle erwartet, wirst du einige gefährliche Treppen hinabsteigen, die von scheinbaren Abgründen umgeben sind. Auf der rechten Seite des Ausgangs sollten Sie jedoch genau hinschauen, denn es gibt eine schwer einsehbare Stelle, an der Sie Ihre Peitsche greifen können. Benutze es, um das Relikt auf der rechten Seite des Raumes zu finden.

Ancient Relic 24: Unter Blutegeln

Der Raum ist unverwechselbar, weil es der mit den Blutegeln ist. Gehe links um ihn herum, überquere mit deiner Peitsche die Mitte und folge schließlich den Plattformen, um den Schatz zu holen - das war der letzte!

Ihr habt jetzt die Rätsel der Entdeckung der Urahnen in Siam abgeschlossen! Du solltest jetzt insgesamt 49 antike Reliquien auf dem Buckel haben (10 aus dem Vatikan, 15 aus Gizeh und 24 aus Sukhothai) - kannst du dir vorstellen, was du damit machen wirst? Nächstes Ziel: die Zikkurat von dir im Irak, wo du das Rätsel der 50 Relikte lösen wirst. Kommen Sie zu uns?