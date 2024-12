Indiana Jones and the Great Circle: Ein Leitfaden zur Suche nach den 10 vatikanischen Reliquien

HQ

Das herausragende Indiana Jones and the Great Circle ist ein cineastisches Abenteuer-Videospiel, mit dem MachineGames das Etikett "hektisches Shooter-Studio" abgelegt hat.

Das ist beim besten Willen nicht Wolfenstein (obwohl es Nazis gibt), was bedeutet, dass es abgesehen von den FPS-artigen Szenen jede Menge Erkundungen, Ermittlungen und Rätsel gibt. Doktor Jones, Indy für seine Freunde, ist letztlich ein Professor für Archäologe, und während er mit seiner Peitsche, seinem Revolver oder seinen Fäusten spazieren gehen muss, um mit den Faschisten fertig zu werden, muss er auch sein Tagebuch, seine Lupe, sein Wissen und seine Intuition einsetzen.

So schließt du die Mission "Entdeckung der Rätsel der Urahne" ab

Die Quest "Die Entdeckung der "Rätsel der Antike" ist die erste der etwas verworrenen Sammelquests und spielt in der ersten echten, offenen Gegend des Spiels: der wunderschönen und faszinierenden Vatikanstadt.

Hinweis: An jedem Ort oder Kapitel von Indiana Jones and the Great Circle findest du Quests aus dem Hauptabenteuer und dann Feldforschung, Entdeckungen, Geheimnisse und Kapitelnotizen.



Das erste, was du wissen solltest, ist, dass selbst wenn du eine bestimmte Nebenquest beim ersten Versuch abschließen möchtest, dies manchmal nicht möglich ist. MachineGames hat das Spiel weniger linear gestaltet, mit großen, halboffenen Umgebungen, und ermöglicht es dir daher, sie erneut zu besuchen, um alle Ziele zu erreichen. Die Option "Reisen" im Tagebuchmenü entsperrt genau, indem Sie der Hauptzeile in Vatikanstadt folgen, und ermöglicht es Ihnen bereits, zur Marshall University in Connecticut, USA, zurückzukehren, sobald Sie sie freigeschaltet haben.

Genau aus diesem Grund werdet ihr, wenn ihr die Quest "Rätsel der Urahnen" öffnet, feststellen, dass ihr sie nicht finden könnt, egal wie sehr ihr euch bemüht, die uralten Relikte zu finden, die ihr auf der Karte markiert habt (dies geschieht durch Auswahl von Entdeckungen aus dem Tagebuchmenü). Verzweifle nicht, wenn du immer wieder feststellst, dass dein "Finde antike Relikte im Vatikan: X/10"-Zähler nicht aufgeht, und denke nicht, dass das Spiel kaputt ist. Es spielt keine Rolle, wie oft Sie um die Sixtinische Kapelle, die Ausgrabung, den Belverdere-Hof, den Apostolischen Palast, den Turm von Nikolaus V. spazieren... Man hat sogar das Gefühl, dass... Sie sind unter deinen Füßen!

Unser zweiter Ratschlag ist also, dem Abenteuer ein wenig weiter zu folgen, und du erhältst Zugang zur Unterwelt, der Kanalisation und den Katakomben, was unmöglich ist, ohne die Erlaubnis oder bestimmte Schlüssel von bestimmten Charakteren zu erhalten. Mit anderen Worten, du musst die Hauptquest des Abenteuers voranbringen, nämlich Die gestohlene Katzenmumie.

Indy: "Ich muss diese Objekte besser studieren."

In diesem Sinne, denken Sie daran, dass die meisten dieser antiken Reliquien zwischen der Unterwelt (zugänglich durch den Saal des Turms von Nikolaus V.) und der Nekropole gefunden werden, bevor Sie die als Nonne verkleidete Journalistin Gina "Ginetta" Lombardi treffen, von wo aus Sie ́Emmerich Voss' Luftschiff und seine Begegnung mit Pater Ventura sehen.

Tatsächlich ähneln diese Relikte dem Utensil des Vergnügens, an das du denkst, und ja, wie Jamiroquai sagen würde: "Ich gehe tiefer unter die Erde", um sie zu finden. Und bei jedem sehen Sie die Bestätigung von "-SECRET FOUND- " Los geht's.

Uraltes Relikt 1

Das erste ist auch das einfachste aller Relikte, da es fast unmöglich ist, es zurückzulassen, wenn Antonio Morello Sie in den geheimen Keller der Bibliothekswerkstatt begleitet und den Gang mit dem Anhänger öffnet, den der Riese verdächtigerweise an der Universität zurückgelassen hat. Er liegt auf dem Tisch, bevor er den Raum verlässt.

Uraltes Relikt 2

Das hier ist etwas später. Löse das Rätsel der heiligen Wunden in den Katakomben (du weißt schon, das, wo du die biblischen Passagen mit den Fresken abgleichst, das Blut Christi vergießt und dann die römischen Ziffern aktivierst, die um das Kruzifix herum enthüllt werden) und dann den Faschisten und den Bulldozer im Grab des kolossalen Kriegers zusammenbrechen lässt. Dann musst du dich in eine Grube fallen lassen und dich mit der Peitsche aushängen. Wenn du jedoch bemerkst, kannst du, anstatt B zu drücken, ein wenig schwingen, um auf eine Kante zuzugreifen, bevor du dich fallen lässt. Am Ende der Ecke befindet sich das Relikt.

Uraltes Relikt 3

Dies macht vielleicht am meisten Spaß, weil es ein eigenes Rätsel hat. Im nordöstlichen Teil der unteren Nekropolenkarte , wenn du nach Süden gehst und anfängst, Faschisten zu inspizieren, was passiert ist, und nachdem du deine Kleidung nass gemacht hast, wirst du etwas nasser. Wahrscheinlich haben Sie eine Taschenlampe in der Hand und sehen wahrscheinlich einen ziemlich offensichtlichen Riss in einer Wand. Wenn du versuchst, sie mit einer Fackel in der Hand zu überqueren, wirst du auf halber Strecke von einem unaufhörlichen Wasserstrahl überschüttet, der deine Fackel löscht (wir sprechen hier von dem Teil der Karte, der wie eine Tasse neben einem Space Invader aussieht).

"Ein kurioses, handgeschnitztes Steinobjekt prähistorischen Ursprungs."

Wenn du jedoch ganz um die obere rechte Ecke der Karte gehst, findest du ein hohes Loch in der Wand. Du kannst dort eine brennende Fackel hindurchwerfen, deine Schritte zurückverfolgen und schließlich die Rückwand verbrennen, um an das Relikt zu gelangen - was für ein zeldisches Puzzle!

Uraltes Relikt 4

Kurz darauf kommst du in einen größeren Raum, der von schwarzen Hemden befallen ist. In der Mitte befindet sich ein riesiger Kronleuchter, an dem man sich mit der Peitsche aufhängen kann, um zwischen bröckelnden Balkonen zu schwingen. Auf der einen Seite sehen Sie einige eher freche Sockel neben ebenso unscheinbaren Büsten. Indem du den auf den Boden gelegten auf den fehlenden legst, öffnest du die Tür zum Reliquienraum. Dies ist eines der am leichtesten zu lokalisierenden Relikte.

Uraltes Relikt 5

Mit der gleichen Büste kannst du dir einen Ausweg öffnen. Wenn man nicht mehr weitergehen kann, muss man mit der Peitsche hochklettern. Wenn du das ein paar Level lang machst, siehst du Nike, die Göttin des Sieges (ja, falls du es noch nicht wusstest, die Sportmarke wurde nach dieser griechischen Göttin benannt). Machen Sie ein Foto von der schönen Statue und ducken Sie sich in das Beinhaus auf der rechten Seite, um Ihr uraltes Relikt zu finden.

Uraltes Relikt 6

Dieser ist leicht zu finden, aber es kann sein, dass Sie ein paar Versuche brauchen. Seine Position ist ziemlich offensichtlich, denn du wirst auf ein weiteres Puzzle mit Büsten und Sockeln stoßen, nur dass du dieses Mal nicht zum Reliktraum vordringen kannst. Es gibt eine geschwächte Ziegelmauer, aber du trägst wahrscheinlich nur eine Fackel... Und wir sagen Ihnen, nein, Sie können es nicht kaputt machen. Was du tun musst, ist, um die beleuchtete Wand herumzugehen, und im dunkleren Raum findest du ein paar dieser stumpfen Zepter-Kronleuchter, die mehr als genug tun, um die Wand einzureißen. Du weißt, was zu tun ist.

Uraltes Relikt 7

Für diesen musst du die Feldforschung Das Geheimnis der Riesen aktiviert haben, die mit den Nephilim zu tun hat. Auch hier ist es, wie wir zu Beginn empfohlen haben, eine gute Idee, in der Hauptquest ein wenig voranzukommen, um die Nebenquests abschließen zu können, und dies ist ein weiteres Beispiel.

"Auf ́Crescenzo' s Karte saßen zehn Inschriften. Ich bin mir sicher, dass Antonio daran interessiert wären, ein Foto von ihnen allen zu sehen".

Die ersten vier schalten die Mission frei, mit den zehn kannst du in Antonios Quartier zurückkehren und die zehn Fotos an der Pinnwand im Büro platzieren. Als Belohnung findest du dann das antike Relikt auf seinem Schreibtisch.

Tipp: Du kannst neun Inschriften aus The Secret of the Giants bekommen, aber mach dich ein bisschen verrückt, weil du die zehnte nicht finden kannst, die in der Reihenfolge des Spiels tatsächlich die neunte sein kann, weil sie nicht auf der Karte markiert ist. Dies ist die Inschrift in den Gärten des Flügels der Vatikanischen Museen (die von der oberen linken Ecke des Belvedere-Hofes aus betreten wird, mitten im Vietato-Lager der Faschisten - tragen Sie Ihre schwarze Hemdverkleidung, wenn Sie sie bereits haben, um unbemerkt unter ihnen herumzulaufen) und kann erst betreten werden, wenn Sie die Aufgabe Eine Nonne in Schwierigkeiten freigeschaltet haben. Wenn du nach dem Treffen mit Gina den Innenhof und die Sixtinische Kapelle durchstreifst, wird die Aufgabe aktiviert, aber die Chancen stehen gut, dass du zuerst zum Brunnen der Beichte gehst, die unterirdischen Prüfungen abschließt und direkt zum Luftschiff gehst, das dich nach Ägypten bringt. Und dann? Dann musst du über die Option Reisen in den Vatikan zurückkehren, um Antonios Aufgabe abzuschließen.



Uraltes Relikt 8

Gehen wir zurück in den Untergrund, aber diesmal auf der Suche nach dem geheimen Kloster, in dem sich der Brunnen der Beichte verbirgt. Löse zunächst das fantastische Rätsel mit Drachen, Drehmechanismen, Taufe und den Drehungen der Schilflade (Moses' Spaziergang auf dem Wasser des Nils), die zweifellos zu den besten im Spiel gehört. Wenn du dann die Wendeltreppe in die Tiefe hinuntersteigst, solltest du dich wappnen, denn wenn das Rätsel mit Fackel und Wasser wie Zelda ausgesehen hätte, hättest du mit dem Silber- und dem Goldpfad zwei Rationen.

Das erste Relikt betrittst du, bevor du den großen, verzierten Torraum betrittst, in dem du die Schlüssel schmiedest, in einer Plattform-Herausforderung namens Trials of Augur. Überquere den ersten Abschnitt der Pendelfallen und lass dich im zweiten Abschnitt, bevor du die schwingenden Klingen überquerst, in den Wassergraben fallen. Dort erwartet dich dein uraltes Relikt.

Uraltes Relikt 9

Das neunte Relikt befindet sich kurz darauf, in der Mitte des Golden Challenge Path. Am besten ziehst du die Karte heraus und markierst die Rätsel der Entdeckung der Urahnen, um zu sehen, dass es auf dem Goldenen Pfad vor dem Säulenraum einen Weg gibt, dich in den angrenzenden Raum zu schleichen. Dieser Weg führt durch einen kleinen Spalt am Fuß der Wand. Es geht darum, sich hinzuhocken und eine Büste wieder auf ihren Sockel zu stellen.

Uraltes Relikt 10

Wenn du schließlich die unterirdische Karte des Brunnens herausziehst, wirst du sehen, dass noch ein antikes Relikt übrig ist, bevor du das Versteck des vatikanischen Geheimdienstes verlässt. Wenn du die fabelhafte Schatzkammer erreichst, in der sich die gestohlene Katzenmumie aus dem Hauptabenteuer befindet, versuche nicht, die Tür links (rechts auf der Karte) zu öffnen, denn Gina wird dir keine Aufmerksamkeit schenken.

Was du tun solltest, ist, die nächste Szene zu aktivieren, gegen den Riesen Locus zu kämpfen und einen Blick auf die brillante Sequenz zwischen Mussolini, Voss und Vater Ventura zu werfen. Erst danach kannst du den letzten Raum betreten, in dem sich das Relikt auf einem Regal befindet.

Übrigens, als cooles Osterei befindet sich neben der Reliquie auf dem Stiefel ein Dokument mit dem Titel " Bericht über die Ausgrabung der Zikkurat" vom September 1922. Es ist eine meisterhafte Anspielung auf keinen Geringeren als René Emile Belloq, aber viele Jahre bevor er zum Bösewicht von Jäger des verlorenen Schatzes wurde, als er mit dem jungen Indiana Jones (genannt als Henry Jones Jr. ) eine Expedition im Irak teilte.

Außerdem solltest du wissen, dass die Mission "Rätsel der Urahnen-Entdeckung" wie "Ein Heilmittel für alle" in späteren Kapiteln wiederholt wird. In Gizeh musst du zum Beispiel auch die antiken Relikte finden, in diesem Fall bis zu 15.