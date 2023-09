Hier sind alle Starfield Errungenschaften

HQ

Im Gegensatz zu den meisten Spielen wurde die Liste mit Achievements für Starfield nicht veröffentlicht, aber da das Spiel in freier Wildbahn ist (zumindest für Leute, die die Deluxe-Editionen gekauft haben), wissen wir jetzt, was es braucht, um 1000 von 1000 Gamerscore zu erhalten.

Sie können sich die vollständige Liste unten ansehen (danke TrueAchievements), keiner von ihnen ist geheim, obwohl einige als leichte Spoiler angesehen werden könnten.

Ins Unbekannte - Schließe "Ins Unbekannte" ab - 10

Sternkartographie - Besuche 20 Sternensysteme - 10

Home Sweet Home - Baue einen Außenposten - 10

Reisender - Erreiche Level 10 - 10

Chefingenieur - Modifiziere ein Schiff - 10

Ein kleiner Schritt - Konstellation beitreten - 10

Für alle, in die Starfield - Betrete zum ersten Mal den Raum - 10

Staub abstauben - Erreiche Level 5 - 10

Alles, was man für Geld kaufen kann - Schließe "Alles, was man für Geld kaufen kann" ab. - 10

Weiter ins Unbekannte - Schließe "Weiter ins Unbekannte" ab - 20

Hoher Preis - Schließe "Hoher Preis" - 20 ab

In ihre Fußstapfen - Schließe "In ihren Fußstapfen" - 20 ab

Verstrickt - Schließe "Verstrickt" ab - 20

Ausgegraben - Schließe "Ausgegraben" ab - 20

Ein Riesensprung - Schließe "Ein Riesensprung" ab - 50

Supra et ultra - Schließe dich der UC Vanguard an - 10

Die Teufel, die du kennst - Schließe "Die Teufel, die du kennst" - 10 ab

Ein geschmiedetes Vermächtnis - Schließe "Ein geschmiedetes Vermächtnis" ab – 30

Stellvertreter - Schließe dich den Freestar Rangers an - 10

Chirurgischer Schlag - Schließe "Chirurgischer Schlag" ab - 10

Der Hammerfall - Schließe "Der Hammerfall" ab - 30

Zurück zum Grind - Schließe dich Ryujin Industries an - 10

Schuldige Parteien - Schließe "Schuldige Parteien" - 10 ab

Executive-Level - Schließe "Executive-Level" ab - 30

Turm trifft König - Schließe dich der Purpurflotte an - 10

Das Beste, was es gibt - Schließe "Das Beste, was es gibt" - 10 ab

Ende des Vermächtnisses - Schließe "Ende des Vermächtnisses" ab - 30

Schiffsmagnat - Verbinde 5 Außenposten mit Frachtverbindungen - 10

Industrieller - Produziere insgesamt 500 Ressourcen von Außenposten - 20

Die Sterne Mein Ziel - Besuche alle Sternensysteme - 20

Stiefel auf dem Boden - Lande auf 100 Planeten - 20

Fixer - Schließe 30 Aktivitäten ab - 30

Freibeuter - Schließe 30 Terminal- oder sonstige Missionen ab - 10

Leben erzeugt Leben - Sammle 500 organische Ressourcen - 20

Felsensammlung - Sammle 500 anorganische Ressourcen - 10

Cyber Jockey - Umgehe 50 digitale Schlösser - 30

Jacked In - Zugriff auf 50 Computer - 20

Glücksritter - Mod 50 Waffen - 30

Replikator - Stelle 100 Gegenstände her - 30

Die Familie, die du wählst - Rekrutiere 10 separate Gefährten - 20

Starcrossed - Erreiche die maximale Beziehungsstufe mit einem Gefährten - 20

Krieg der Engel - Sammle 20 Quantenessenz - 20

Flottenkommandant - Sammle 10 Schiffe - 20

Wissensdurst - Lies 20 Skill-Magazine - 10

Dunkle Materie - Eliminiere 300 menschliche Feinde - 20

Eine weitere Käferjagd - Eliminiere 300 Kreaturen - 20

Ich benutze sie zum Schmuggeln - Erfolgreich Schmuggelware schmuggeln - 10

Elite - Erreiche Level 25 - 20

Space Opera - Erreiche Level 50 - 50

Greif nach den Sternen - Erreiche Level 100 - 100