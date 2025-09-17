Hol dir nächste Woche Marvel's First Family nach Hause, wenn die Fantastic Four digital erscheinen

HQ

Bis zum Sommer 2026, wenn Spider-Man: Brand New Day Premiere feiert, wird es keine neuen Marvel Cinematic Universe Filme mehr in den Kinos geben. Der letzte Film, der es geschafft hat, war The Fantastic Four: First Steps, und wenn man bedenkt, dass es ein paar Monate her ist, seit dieser Film erschienen ist, fragst du dich vielleicht, wann du ihn zu Hause sehen kannst?

Bald ist die Antwort, sehr bald sogar. Marvel Studios hat bekannt gegeben, dass das digitale Debüt des Films für den 23. September, also nächste Woche, geplant ist und dass ein physischer Blu-ray-Start einige Wochen später, am 14. Oktober, folgen wird.

Es gibt noch kein Datum für das Premierendatum von Disney+, aber in der Regel kommen MCU-Filme kurz vor ihrem physischen Debüt zu Disney+, was bedeutet, dass irgendwann Anfang bis Mitte Oktober wahrscheinlich ist. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach etwas sind, das Sie auf Disney+ sehen können, sollten Sie daran denken, dass Elio heute auf der Plattform Premiere feiert.

Wenn Sie nicht ins Kino gegangen sind, und anscheinend haben viele von Ihnen das nicht getan, da der Film keine Kassensensation war, schauen Sie sich unsere Rezension von The Fantastic Four: First Steps hier an, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was Sie erwartet.