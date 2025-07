The Fantastic Four: First Steps

HQ

Willkommen auf Erde-828, der Heimat von vier erstaunlichen Helden, die ihre Superkräfte einsetzen, um die Menschheit zu retten! Als ob das Promi-Leben für das Genie Reed Richards, Johnny Storm und Ben Grimm nicht perfekt genug wäre, wird sich das Fantastic Four nach der unerwarteten Schwangerschaft von Sue Storm auch auf die Fantastic Five ausweiten. Doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer, als die Erde von den planetenverschlingenden Galactus bedroht wird, und nach gescheiterten Verhandlungen mit diesem Weltraumschurken beginnt sich die Menschheit gegen unsere Helden zu wenden...

Matt Shakman (WandaVision) flirtet zu Beginn des Films heftig mit dem Retrofuturismus, und es ist klar, dass Die Unglaublichen eine Inspirationsquelle war, die wiederum stark von den Kreationen von Stan Lee und Jack Kirby inspiriert wurde. Der Anfang strotzt nur so vor Comic-Liebe und lächerlichen Superschurken wie Mole Man, und dieses Mal bleibt uns die obligatorische Ursprungsszene erspart, in der alle Astronauten ihre Superkräfte erhalten. Ein bisschen wie im letzten Superman Film, es ist einfach nur knall, los geht's. Die Dynamik zwischen den vier Hauptfiguren ist gut etabliert und ausgewogen, wobei jeder die Chance hat, ein wenig zu glänzen, und Michael Giacchinos Musik sorgt von Anfang an für die Stimmung. Mit anderen Worten, es beginnt sehr vielversprechend.

Dann fühlt sich der Film jedoch ein bisschen zu sehr wie "been there, done that" an, vor allem, wenn man das schreckliche Rise of the Silver Surfer bereits im Hinterkopf hat. First Steps soll ein neuer Baustein für den kommenden Avengers Film Doomsday sein, aber als eigenständiger Heldenfilm braucht er kleine Schritte, anstatt wirklich aufs Ganze zu gehen und sich mehr mit seiner Comic-Welt zu wagen. Die Filmemacher führen ein schwieriges Dilemma ein, das das emotionale Rückgrat des Films hätte sein sollen, aber schnell verworfen wird, um den Zuschauer sicher in Marvels vertrautes Territorium zu wiegen. Es macht sicherlich Spaß zu sehen, wie die Superhelden versuchen, neue Lösungen zu finden, um den hungernden Weltraumgott zu bekämpfen, aber es fehlt hier an Spannung, an einer Art Gewicht, an etwas Überraschendem. Emotional ist es einfach ziemlich langweilig, ganz einfach. Die verspielten Retro-Vibes gehen nur so weit.

Die Schauspieler machen das aber wieder wett, das muss man sagen. Selbst wenn man es leid ist, Pedro Pascal in allem zu sehen, ist er eigentlich ein sehr guter Reed Richards, und Vanessa Kirby ist eine viel bessere Sue Storm als die fehlbesetzte Jessica Alba. Ebon Moss-Bachrach ist charmant als nörgelnder The Thing, und auch wenn Joseph Quinn den Playboy-Status von Johnny Storm abgeschwächt hat, sticht er als der Bruder hervor, der mehr als nur Haltung in das Team einbringen will. Tatsächlich ist es die gemütliche Familiendynamik der Charaktere, die First Steps davor bewahrt, so charmelos zu sein wie zum Beispiel die Verfilmung von 2015, und das ist es, was First Steps zu einem unterhaltsamen Superheldenfilm macht. Es brauchte also vier Filme, um einen Fantastic Four Film zu machen, der es wert ist, gesehen zu werden, auch wenn er nicht ganz den Erwartungen entspricht.

Vielleicht wurden wir von James Gunns schamlos unterhaltsamem Superman Film verwöhnt, aber First Steps ist nicht ganz der Film, den ich mir erhofft hatte. Ehrlich gesagt fühlt es sich eher wie ein Kästchen an, das in der scheinbar endlosen Planungsphase von Marvel abgehakt wurde, als wie ein aufregender neuer Marvel Film. Prüfen, fertig! Weiter zu X-Men. Thunderbolts war ein mutigerer Schritt in die richtige Richtung für Marvel, wobei First Steps vorsichtig diesem Beispiel folgte. Aber es ist charmant, auf audiovisueller Ebene gut durchdacht und ein lustiges Abenteuer für alle Marvel Fans da draußen. Oh, und verpasst nicht die Post-Credits-Szene, die Fantastic Four direkt mit dem kommenden Avengers: Doomsday verknüpft.

