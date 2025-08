The Fantastic Four: First Steps verzeichnet einen Rückgang von fast 70 %, Die nackte Kanone startet stark an den Kinokassen

HQ

Ein weiteres Wochenende war vorbei, eine weitere Zeit, um sich anzusehen, wer die größten Gewinner und Verlierer an den Kinokassen waren. Es scheint, dass Marvel trotz positiver Kritiken und einer hochkarätigen Besetzung nach einem bombastischen Eröffnungswochenende mit The Fantastic Four: First Steps immer noch nicht in der Lage sein wird, das Publikum zu halten.

Aus Box Office Mojo geht hervor, dass der Film am vergangenen Wochenende in den USA 40 Millionen Dollar eingespielt hat, was einem Rückgang von 66 % gegenüber dem Eröffnungswochenende entspricht. Dies ist nicht der schlimmste Rückgang am zweiten Wochenende, den Marvel je gesehen hat, nicht einmal der schlimmste in diesem Jahr, aber wenn man bedenkt, dass DCs Superman an seinem zweiten Wochenende einen Rückgang von 53 % verzeichnete, fühlt es sich so an, als ob sich das Pendel in das neuere, hellere Comic-Universum verschieben könnte.

Dennoch hat The Fantastic Four: First Steps mittlerweile weltweit 368 Millionen US-Dollar eingespielt, was bedeutet, dass es am Ende seiner Laufzeit wahrscheinlich die Gesamteinnahmen von Captain America: Brave New World und Thunderbolts* übertroffen haben wird.

An den Kinokassen spielte Die nackte Kanone 28,5 Millionen Dollar ein und war damit einer der größten Comedy-Starts in den USA in diesem Jahrzehnt. Auch der neue Animationsfilm Die Gangster Gang 2 spielte weltweit 44 Millionen US-Dollar ein und hat noch einen langen Weg vor sich, wenn er den 250 Millionen US-Dollar einspielenden Originalfilm einholen will.