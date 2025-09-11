Pixars Elio kommt bereits nächste Woche auf Disney+

HQ

Im Laufe des Sommers hatte Disney fünf große Kinofilme, beginnend mit Thunderbolts* Anfang Mai und endend mit Freakier Friday Anfang August. Bisher sind zwei dieser Filme bereits auf Disney+ erschienen, da sowohl Thunderbolts* als auch Lilo & Stitch dem Dienst beigetreten sind, und jetzt wissen wir, wann auch der nächste Film erscheinen wird.

Am 17. September können Fans zu Disney+ strömen, um Elio, Pixar s kosmisches animiertes Abenteuer zu sehen, das sich um einen kleinen Jungen dreht, der zu den Sternen aufbricht und eine Vielzahl außerirdischer Verbündeter trifft.

Der Film hatte einen mickrigen Versuch in den Kinos und zog letztendlich etwas mehr als 150 Millionen Dollar an Ticketverkäufen ein, was bedeutet, dass es viele Leute geben sollte, die daran interessiert sein sollten, diesen Film zum ersten Mal zu sehen, wenn er nächste Woche Premiere feiert.

Wenn das Datum von Elio festgelegt ist, verlagert sich der Fokus nun auf The Fantastic Four: First Steps und Freakier Friday, die beide wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate auf dem Streamer debütieren werden. Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie bitte unsere Gedanken zu Elio hier.