Historisches Spiel auf Montjuïc: Barcelona und Atlético trennen sich im Halbfinale des spanischen Pokals 4:4

HQ

Barcelona und Atlético de Madrid haben uns ein Halbfinalspiel beschert, an das wir uns für die Ewigkeit des spanischen Pokals erinnern werden. Das Ergebnis hat die Barça-Fans jedoch enttäuscht, nachdem sie innerhalb von zehn Minuten einen Zwei-Tore-Vorsprung verpasst hatten... Das ist das Gleiche, was Atleti zu Beginn des Spiels passiert ist: Es ging von einem 0:2 nach sechs Minuten über ein 3:2 zur Pause bis hin zu einem 4:2 in der 75. Minute... mit dem Schlusspfiff auf 4:4 erhöhte.

Dies war die erste Härteprobe für Atlético in einem höllischen Monat (zwei Champions-League-Spiele von Real Madrid und zwei weitere Duelle mit Barcelona in der Liga und Copa in den kommenden Wochen), und man könnte sagen, dass die Mannschaft diese mehr als bestanden hat, zumal sie im Estadi Olímpic Lluís Companys spielte, wobei Barcelona den Ball besaß (68 % Ballbesitz).

Nur wenige hätten vorhersehen können, dass Atlético in den ersten sechs Minuten zwei Tore erzielen würde. Julián Álvarez erzielte sogar das 0:1, bevor es in die erste Spielminute ging. Aber danach wurde die erste Halbzeit zu einem Barça-Monolog: 3:2 in der ersten Halbzeit, mit dem Gefühl, dass Barcelona noch viel mehr hätte erzielen können.

Die Pause hatte eine gute Wirkung für Atlético, und die zweite Halbzeit verlief viel ausgeglichener, wobei Atlético genauso viele, wenn nicht sogar mehr Torchancen hatte als Barcelona, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten. Ein 4:2 in der 75. Minute durch Lewandowski, gleich nachdem er von der Bank auf das Feld gesprungen war, hätte fast das Spiel für Atlético bedeutet. Aber die Mannschaft von Simeone ist Expertin darin, in der Nachspielzeit Tore zu erzielen: Llorente in der 84. Minute, Sorloth in der 93. Minute. Zum zweiten Mal in dieser Saison lässt ein Last-Minute-Tor von Sorloth Barcelona ertrinken.

Barcelona kann sich darauf freuen, auf das harte 2:0 in den ersten fünf Minuten extrem gut reagiert zu haben. Für diejenigen, die zu Hause zusahen, entwickelte sich das Spiel von einem kompletten Desaster für Barcelona zu einer weiteren Barça-Niederlage, vielleicht sogar zu einem 5:2. Aber die Wahrheit ist, dass für Atleti ein Unentschieden in Barcelona ein großartiges Ergebnis ist, das man ins Rückspiel im Metropolitano mitnehmen kann. Wir müssen uns jedoch noch bis zum 2. April gedulden. Morgen findet das andere Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad statt.