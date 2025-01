HQ

Der FC Barcelona gibt LaLiga nicht auf: Nachdem er zu Beginn der Saison mit einer schrecklichen Serie im November und Dezember einen zweistelligen Vorsprung auf Real Madrid und Atlético de Madrid verspielt hatte, ist er nun Dritter, sieben Punkte hinter dem aktuellen Spitzenreiter Real Madrid. Wenn sie jedoch das Niveau vom gestrigen Spiel beibehalten, wird das Rennen um den nationalen Titel hart: Sie haben Valencia mit 7:1 besiegt.

Vor dem Spiel organisierte der Verein eine Reihe von Ehrungen (traditionelle valencianische Tänze und sogar menschliche Burgen, die als castellers bekannt sind), um der Tragödie zu gedenken, die sich vor mehr als zwei Monaten in Valencia ereignet hat, die Überschwemmungen, bei denen über 200 Menschen ums Leben kamen. Doch als das Spiel begann, hielt das Team gegen das vorletzte Team in den Charts nicht zurück.

Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski und zwei Tore von Fermín López (mit 2 Assists, wurde zum MVP gewählt) und sogar ein Eigentor von César Tárrega. Valencias Tor wurde gedroschen, mit einem einzigen Tor von Hugo Duro als Trostpreis, nachdem er nur 28 % Ballbesitz hatte.

Hansi Flick lobte den Hunger seiner Mannschaft. "Das Spiel blieb nicht beim 2:0 oder 3:0 stehen, wir haben bis zum Schluss gekämpft, das ist es, was ich an meinen Spielern mag." In der Tat ist es mit Abstand die beste Torschützenmannschaft Spaniens, und seit Flick im August zum Kader gestoßen ist, hat die Mannschaft in 32 Spielen in allen Wettbewerben 101 Tore erzielt.