Copa del Rey: Datum und Uhrzeit für das Halbfinale, einschließlich Barcelona - Atlético de Madrid

HQ

In dieser Woche findetCopa del Rey das Halbfinale des spanischen Pokals statt: In der Pause vor dem Champions-League-Achtelfinale spielen der FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad und Real Madrid die erste Runde vor dem Finale.

Im Gegensatz zu den vorherigen Runden wird das Halbfinale im K.-o.-Spiel mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Hinspiel findet am 25. und 26. Februar statt, das Rückspiel findet am 1. und 2. April nach der Pause der Nations League statt

Bei der Auslosung wurde entschieden, dass Barcelona und Atlético de Madrid im Halbfinale zweimal aufeinandertreffen werden, während Real Madrid "Glück" hatte und mit dem auf dem Papier schwächeren Real Sociedad gepaart wurde. Für Atlético beginnt eine höllische Woche, denn im Achtelfinale geht es gegen Real Madrid und am 16. März in der Liga zu Hause gegen Barcelona: Beide Mannschaften stehen sich in etwas mehr als einem Monat dreimal gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen im Dezember wurde von Barça dominiert... Doch Atleti holte sich den Sieg im allerletzten Konter.

Halbfinale der Copa del Rey:



Barcelona-Atlético: 25. Februar um 21:30 Uhr MEZ



Real Sociedad-Real Madrid: 26. Februar um 21:30 Uhr MEZ