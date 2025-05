Hansi Flick beschwert sich über Marciniak, den Schiedsrichter von Inter-Barça: "Jede 50:50-Entscheidung ging nach ihrem Geschmack"

HQ

Hansi Flick war mit der Art und Weise, wie das Champions-League-Spiel gegen Inter gepfiffen wurde, nicht zufrieden. Trotz des heldenhaften Comebacks seiner Mannschaft vom 2:0 auf 2:3 verkürzte Francesco Acerbi in der 90+3 und schickte das Spiel in die Verlängerung. Doch das gesamte Personal von Barcelona auf der Bank explodierte, denn vor dem Tor schien es ein Foul an Gerard Martín gegeben zu haben, das der Schiedsrichter nicht gesehen hat, das das Tor aberkannt und Barça mit ziemlicher Sicherheit den Sieg beschert hätte.

Gleich nach dem Spiel beschwerte sich Flick im Gespräch mit den Reportern in der Medienzone über den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak. "Ich möchte nicht zu viel über den Schiedsrichter sprechen, aber jede 50:50-Entscheidung ging in ihre Richtung. Das macht mich traurig."

Flick bemängelte, dass jede zweifelhafte Entscheidung immer zugunsten von Inter ausgesprochen wurde, auch das Foul, aber auch ein Elfmeter gegen Lamine Yamal in der zweiten Halbzeit, der vom VAR aberkannt wurde, weil das Foul direkt außerhalb des Strafraums stattgefunden hatte.

Marciniak ist nun Ziel des Hasses aller Barcelona-Fans, da er sich daran erinnert, dass er auch der Schiedsrichter war, der vor Monaten einen Elfmeter für Atlético de Madrid gegen Real Madrid aberkannte, diese berühmte "doppelte Berührung", die die UEFA dazu veranlasste, ein Video zu veröffentlichen, um die Beschwerden zum Schweigen zu bringen...

Jetzt, da sie aus der Champions League ausgeschieden sind, ist die nächste Station für Barça der Clásico gegen Real Madrid am Sonntag, der für LaLiga von entscheidender Bedeutung sein könnte: Sie haben vier Punkte Vorsprung auf Madrid, eine Niederlage wäre nicht fatal, könnte aber sehr gefährlich sein.