Inter trifft zuletzt im denkwürdigen 4:3 Champions League Halbfinale gegen Barcelona

Champions League Das Halbfinale zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona wird für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben: 3:3 im Hinspiel auf Montjuic, 3:3 nach 90 Minuten im San Siro... und ein letztes Tor für die italienische Mannschaft in der Verlängerung, mit dem Barcelona, seit der Ligaphase Favorit auf den Titel, ausgeschaltet wurde.

Es war von Anfang an ein spannendes Spiel: Inter schlug nach 21 Minuten durch Lautaro Martínez zu, gefolgt von einem Elfmeter der Kubaner über Martínez, der von Çalhanoğlu verwandelt wurde. Im überwiegenden Teil der zweiten Halbzeit zeigte sich Barça jedoch auch mit zwei Gegentoren souverän und stellte das Spiel schnell auf den Kopf: Eric García, Dani Olmo und schließlich Raphinha, der Torschützenkönig des Wettbewerbs, führten in der 87. Minute zum ersten Mal in der K.o.-Runde.

Hansi Flick und seine Mannschaft sahen sich zum ersten Mal seit zehn Jahren bereits im Champions-League-Finale und nahmen deshalb den Fuß vom Gaspedal. Nicht Lamine Yamal, der der beste Barça-Spieler war und mit einem Schuss, der den Torpfosten traf, eine klare Chance zum 2:4 hatte... Eine Minute später erzielte Francesco Acerbi nach einem Fehler von Eric García und Ronald Araújo den Ausgleich.

Die Verlängerung war intensiv, beide Mannschaften erspielten sich gute Chancen und Inters Torhüter Yann Sommer zeigte weitere wundersame Paraden, aber der einzige Schuss, der die Linie überquerte, war Davide Frattesi in der 99. Minute. 20 Minuten vor Schluss hatte Barça noch viele Chancen, aber Inter hielt dem starken Regen (aus den Wolken und von Lamine) stand und eliminierte Barcelona aus der Champions League, genau wie 2010, als sie das letzte Mal den Europapokal der Landesmeister gewannen.