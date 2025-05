Wer ist Francesco Acerbi, Schütze des 90+3-Tores für Inter und ältester Spieler des Spiels?

HQ

Unter all den Protagonisten des denkwürdigen Champions-League-Halbfinales zwischen Inter und Barça sticht Francesco Acerbi hervor, der in der 90+3-Partie das Tor für Inter erzielte, das das Spiel ausglich und in die Verlängerung ging, als viele Barcelona-Fans bereits begonnen hatten, den Sieg zu feiern.

Acerbi, der als Innenverteidiger spielt, war mit 37 Jahren (geboren im Februar 1988) der älteste Spieler des Spiels. Ein solches Tor wäre das wichtigste Tor seiner Karriere, aber es war auch sein erstes Tor überhaupt in der Champions League.

Acerbi hat noch nie außerhalb Italiens gespielt. Tatsächlich spielte er bis zu seinem 22. Lebensjahr in den unteren Ligen des italienischen Fußballs, als er von Reggina, einem Verein der Serie B, gekauft wurde. Sein Debüt in der Serie A gab er erst 2011 bei Chievo. Später spielte er für den AC Mailand, Genua, Sassuolo und Lazio, die ihn 2018 unter Vertrag nahmen und 2022 an Inter ausliehen.

Schließlich kauften ihn die Nerazzurri, und das hat es ihm ermöglicht, das Finale der Champions League zu erreichen: 2023, wo er gegen Manchester City verlor, und jetzt 2025, gegen PSG oder Arsenal.

Francesco Acerbi überwand Krebs, Trauer um seinen Vater und Alkoholismus

Seit 2014 spielt Acerbi auch für die italienische Nationalmannschaft und gewann die UEFA Euro 2020.

Im Jahr 2013 wurde bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert, aber er hörte auch während einer Chemotherapie nicht mit dem Training auf. Er litt auch unter Depressionen wegen des Todes seines Vaters und vermied es, in den Alkoholismus zu verfallen. "Der Krebs hat mich gerettet. Ich hatte wieder etwas, gegen das ich ankämpfen musste, eine Grenze, die es zu überwinden galt", erinnerte er sich 2019.