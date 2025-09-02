Großbritannien erreicht mit peinlicher 57:120-Niederlage bei der EuroBasket einen neuen Tiefpunkt

HQ

Großbritannien hatte bei der EuroBasket nicht viel Glück (das letzte Mal, dass sie ein Spiel bei der EuroBasket gewonnen haben, nicht in der Qualifikation, war 2013). In diesem Jahr haben sie ihre ersten drei Spiele gegen Finnland, Schweden und Deutschland verloren, wobei das letzte Spiel Geschichte schrieb: 120:57, eine 63-Punkte-Niederlage, die zu den größten Vorsprüngen aller Zeiten bei der FIBA EuroBasket zählt.

Weltmeister Deutschland, noch ungeschlagen, ist einer der Favoriten auf den Titel, und während Großbritannien in den ersten fünf Minuten mit ihnen mithalten konnte, gab es in dem Moment, als Deutschland aufs Gas drückte, keine Möglichkeit, die Blutung zu stoppen. Großbritannien fand keinen Weg, die deutsche Verteidigung zu überwinden und versuchte es verzweifelt von der Drei-Punkte-Linie: 20 ihrer 42 Field-Goal-Versuche kamen aus der Distanz... Aber sie hatten nur eine Genauigkeit von 26%.

"Ich bin außerordentlich frustriert und verletzt. Wenn wir realistisch sind, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir gegen den Weltmeister spielen, und es wäre für jede Mannschaft eine Mammutaufgabe, sie zu schlagen, aber die Art und Weise, wie sich die Leistung entwickelt hat, war nicht die, die sich wahrscheinlich irgendjemand in unserer Gruppe vorgestellt hat oder mit der irgendjemand in unserer Gruppe zufrieden ist", sagte Marc Steutel, Cheftrainer Großbritanniens.

Myles Hesson, Spieler aus Großbritannien, gab zu, dass es "ein bisschen peinlich für uns war, aber mit Blick auf die Zukunft ist das Einzige, was wir tun können, auf uns selbst zu schauen und zu versuchen, hoffentlich eines Tages auf dieses Niveau zu kommen".

Weitere Lektüre: Alle NBA-Stars, die an der EuroBasket 2025 teilnehmen: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... und "Joker"

Es ist kein Wunder, dass alle großen Medien Großbritanniens (BBC, SkySports, Metro...) angesichts der peinlichen Basketballmannschaft Großbritanniens, die sich noch nie für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, auffällig still über dieses große Sportereignis sind.

Diese Niederlage mit einem Vorsprung von 63 Punkten steht an der Spitze der größten Siege bei der EuroBasket im 21. Jahrhundert, gefolgt von Jugoslawien 113:58 Estland im Jahr 2001 (55 Punkte). Am Tag bevor Deutschland die Briten besiegte, schlug Spanien Zypern mit 91:47 Punkten, was einem Vorsprung von 44 Punkten entspricht.

Historisch gesehen war der höchste Sieg bei der EuroBasket 1969, als die Jugoslawen Schweden mit 115:43 besiegten.