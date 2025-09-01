Deutscher Star Dennis Schröder prangert rassistische Beleidigungen während des EuroBasket-Spiels durch litauische Fans an

HQ

Dennis Schröder, deutscher Spieler der deutschen Nationalmannschaft und der NBA Atlanta Hawks, hat während eines Spiels gegen Litauen am vergangenen Samstag während der Gruppenphase der EuroBasket rassistische Beleidigungen angeprangert. Schröder musste in der Pause Affengeräusche über sich ergehen lassen. "Affengeräusche zu machen, das ist etwas, was ich nicht respektiere. Egal welcher Status, Beleidigungen, das ist alles in Ordnung. Aber Rassismus gehört einfach nicht in diesen Sport. Das ist nicht in Ordnung", sagte er gegenüber MagentaSport (via El Confidencial).

"Das hat keinen Platz in diesem Sport, nicht einmal im Fußball. Ich habe es bei Vinícius Jr. ständig gesehen, aber für mich war es das erste Mal, dass ich es erlebt habe, und es ist sehr traurig", sagte einer der NBA-Stars in der EuroBasket.

Der Deutsche Basketball-Bund teilte mit, dass zwei Personen als mutmaßliche Täter des Missbrauchs identifiziert und vom Spiel ausgeschlossen wurden. Die FIBA teilte mit, dass einer von ihnen per Video identifiziert wurde und den Rest der Veranstaltung nicht betreten darf.

Der Basketball-Verband veröffentlichte eine Erklärung, die über ESPN veröffentlicht wurde. "Die FIBA verurteilt unmissverständlich Hassreden, diskriminierendes Verhalten und rassistische Sprache in jeglicher Form. Die Schaffung eines integrativen, respektvollen und sicheren Umfelds für Spieler, Teams und Fans bleibt eine grundlegende Priorität unseres Sports. Die FIBA hat das relevante Filmmaterial und die Informationen den lokalen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt, die die Angelegenheit weiter untersuchen."

Deutschland gewann das Spiel gegen Litauen mit 107:88 und sicherte sich damit die Qualifikation für das Achtelfinale zusammen mit Finnland in Gruppe D, nachdem es bisher 3 von 3 Spielen gewonnen hatte. Einen großen Beitrag leistete Schröder mit 26 Punkten.

Vor Beginn der EuroBasket hatte er zugegeben, dass er sich diskriminiert fühlte. Trotz seiner Verdienste, darunter die Auszeichnung als MVP bei der Weltmeisterschaft 2023, die Deutschland gewann, sagte er, dass er niemals als Legende wie Dirk Nowitzki angesehen werden würde. "Für mich wird es nie mehr so sein, wie es für Dirk war. Ich werde in diesem Land nie die gleiche Liebe erhalten, weil ich dunkle Haut habe."